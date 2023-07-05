Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Пока исходим из того, что контракта не будет. Когда примут решение о 5 легионерах, вернемся к его кандидатуре»

Гендиректор «Салавата» заявил, что клуб не рассчитывает на форварда Джоша Хо-Сэнга.

Ранее стало известно, что 27-летний игрок, устно договорившийся с уфимским клубом о новом контракте, раздумывает о завершении карьеры.

«Для Джоша сроков никаких не существует в принципе, он может и в сентябре принять решение.

Пока исходим из того, что контракта с ним не будет. Поэтому у нас две легионерские вакансии. Как только примут решение о пяти легионерах, тогда вернемся к его кандидатуре», – сказал .

В минувшем сезоне игрок получил травму в первой же игре регулярного чемпионата за « », в которой сделал результативную передачу.

Он восстановился к плей-офф и провел 4 игры в серии с «Адмиралом», в которых не набрал очков.