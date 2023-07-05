Андрей Коваленко: «Очень важно, чтобы таланты, выбранные на драфте НХЛ, получали шансы в КХЛ. Сидеть на лавке – опасный путь»
Андрей Коваленко считает, что клубы КХЛ должны доверять молодым талантам.
– Вообще очень важно, чтобы талантливые игроки, выбранные на драфте НХЛ, получали свои шансы в КХЛ. Сидеть в КХЛ на лавке или застревать между МХЛ и ВХЛ – опасный путь.
Тем же ребятам из «Локомотива», выбранным на прошлой неделе в первом раунде драфта [Даниилу Буту и Дмитрию Симашеву], пожелаю его избежать.
Мой сын осознанно выбрал КХЛ и пока доказывает, что прав. Хотя есть и другие примеры – тот же многолетний партнер сына по «Локомотиву» и молодежной сборной Григорий Денисенко, который уже несколько сезонов пробивается через АХЛ во «Флориду». Пока не все получается.
– Когда Николаю Коваленко имеет смысл отправиться в задрафтовавший его «Колорадо»?
– Знаю, что со стороны «Колорадо» есть устойчивый интерес. Тем более что этому клубу сезон НХЛ не совсем удался, тогда как Николай вместе с «Торпедо» хорошо вырос.
Но когда уезжать в НХЛ – решать Николаю следующим летом, когда звершается его контракт с Нижним, – сказал олимпийский чемпион.
хотя по мне так грех жаловаться, в Ярославле у молодых всегда прилично времени.