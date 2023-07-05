Андрей Коваленко: «Очень важно, чтобы таланты, выбранные на драфте НХЛ, получали шансы в КХЛ. Сидеть на лавке – опасный путь»

Теги Локомотив Флорида Колорадо Андрей Коваленко НХЛ драфт НХЛ КХЛ Григорий Денисенко Николай Коваленко Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Андрей Коваленко считает, что клубы КХЛ должны доверять молодым талантам.

– Вообще очень важно, чтобы талантливые игроки, выбранные на драфте НХЛ, получали свои шансы в КХЛ. Сидеть в КХЛ на лавке или застревать между МХЛ и ВХЛ – опасный путь.

Тем же ребятам из «Локомотива», выбранным на прошлой неделе в первом раунде драфта [Даниилу Буту и Дмитрию Симашеву], пожелаю его избежать.

Мой сын осознанно выбрал КХЛ и пока доказывает, что прав. Хотя есть и другие примеры – тот же многолетний партнер сына по «Локомотиву» и молодежной сборной Григорий Денисенко, который уже несколько сезонов пробивается через АХЛ во «Флориду». Пока не все получается.

– Когда Николаю Коваленко имеет смысл отправиться в задрафтовавший его «Колорадо»?

– Знаю, что со стороны «Колорадо» есть устойчивый интерес. Тем более что этому клубу сезон НХЛ не совсем удался, тогда как Николай вместе с «Торпедо» хорошо вырос.

Но когда уезжать в НХЛ – решать Николаю следующим летом, когда звершается его контракт с Нижним, – сказал олимпийский чемпион. 

3 комментария

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Maxim Shumov
Камень в огород лучшего тренера? Ибо система любит на лавке подержать проспектов, Марченко, вроде, чуть не испортили. Мичков, наверняка, весело будет «развиваться» следующие 3 года
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Костя Кот
сидеть на лавке в ска - самое то!
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цэсемьэр
Ответ Maxim Shumov
Камень в огород лучшего тренера? Ибо система любит на лавке подержать проспектов, Марченко, вроде, чуть не испортили. Мичков, наверняка, весело будет «развиваться» следующие 3 года
скорее в адрес Яковлева - по мнению Коваленко, его сына там недооценивали.
хотя по мне так грех жаловаться, в Ярославле у молодых всегда прилично времени.
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