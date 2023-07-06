Бабаев о Марушеве на просмотре в «Ак Барсе»: «Посмотрим, сможет ли Максим выгрызть себе место в команде»
Агент Максима Марушева оценил шансы форварда перейти в «Ак Барс» на постоянной основе.
На днях 24-летний россиянин подписал пробный контракт с казанским клубом после двух сезонов в системе «Вегаса».
– Для нас просмотровый контракт – это оптимальный вариант. В «Ак Барсе» много народа в составе и все линии забиты.
И нам, и руководству, и тренерам надо посмотреть, сможет ли Максим выгрызть себе место в команде. В этом случае мы останемся в «Ак Барсе. Если нет, то будем принимать другое решение.
– Были разговоры, что «Ак Барс» может обменять Марушева в другой клуб КХЛ.
– Это все разговоры. Никаких действий не предпринималось, – сказал Шуми Бабаев.
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