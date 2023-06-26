«Ак Барс» изучает обмен или аренду Марушева. Форвард интересен «Сибири» и «Трактору»

«Ак Барс» рассматривает два варианта решений по Максиму Марушеву.

Нападающий может вернуться в КХЛ после двух сезонов в системе «Вегаса».

Как пишет «Бизнес Online», в казанском клубе сейчас рассматривают два варианта продолжения ситуации с Марушевым.

Первый – отдать его в аренду, чтобы он получил игровое время в другом клубе и попытался раскрыться. Второй – обмен хоккеиста.

Известно, что интерес к форварду проявляют « » и « », а также другие команды .

В прошедшем сезоне нападающий набрал 17 (7+10) очков в 64 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон».