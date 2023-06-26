«Ак Барс» изучает обмен или аренду Марушева. Форвард интересен «Сибири» и «Трактору»

Теги Ак Барс Сибирь Трактор возможные переходы КХЛ Максим Марушев Хоккей

«Ак Барс» рассматривает два варианта решений по Максиму Марушеву.

Нападающий может вернуться в КХЛ после двух сезонов в системе «Вегаса».

Как пишет «Бизнес Online», в казанском клубе сейчас рассматривают два варианта продолжения ситуации с Марушевым.

Первый – отдать его в аренду, чтобы он получил игровое время в другом клубе и попытался раскрыться. Второй – обмен хоккеиста.

Известно, что интерес к форварду проявляют «Трактор» и «Сибирь», а также другие команды КХЛ.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 17 (7+10) очков в 64 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон».

4 комментария

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Tina
Марушеву давали шанс в Ак Барсе он его не использовал. Пусть поиграет в другом клубе, может раскроется.
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Дима Миронов
Ответ Tina
Марушеву давали шанс в Ак Барсе он его не использовал. Пусть поиграет в другом клубе, может раскроется.
когда это было? не помню такого
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Michael 1994
Обменять надо Макса в Сибирь на Морозова
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Tina
Ответ Дима Миронов
когда это было? не помню такого
Ещё до Вегаса, правда игрового времени ему давали мало в некоторых матчах выходил . А за два года в Вегасе так и не пробился в основу вот и возвращается
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