«Ак Барс» изучает обмен или аренду Марушева. Форвард интересен «Сибири» и «Трактору»
«Ак Барс» рассматривает два варианта решений по Максиму Марушеву.
Нападающий может вернуться в КХЛ после двух сезонов в системе «Вегаса».
Как пишет «Бизнес Online», в казанском клубе сейчас рассматривают два варианта продолжения ситуации с Марушевым.
Первый – отдать его в аренду, чтобы он получил игровое время в другом клубе и попытался раскрыться. Второй – обмен хоккеиста.
Известно, что интерес к форварду проявляют «Трактор» и «Сибирь», а также другие команды КХЛ.
В прошедшем сезоне нападающий набрал 17 (7+10) очков в 64 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон».
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