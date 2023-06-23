Бабаев про Марушева: «Пока нельзя сказать, что он возвращается в КХЛ. В «Ак Барсе» яблоку негде упасть, прорабатываем варианты» 

Агент Максима Марушева высказался касательно возвращения игрока в КХЛ.

Ранее сообщалось, что Марушев вернется в Фонбет Чемпионат КХЛ после 2 сезонов в системе « ». Права на игрока в лиге принадлежат « ».

«Пока нельзя сказать, что Максим возвращается в КХЛ.

Есть такое желание, прорабатываем варианты, понимая, что в Казани яблоку негде упасть. В связи с этим у нас возникают определенные вопросы, которые мы решаем», – сказал .

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