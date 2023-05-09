«Ак Барс» хочет обменять Марушева. Форвард интересен «Сибири» и «Трактору» (Metaratings)

«Ак Барс» планирует обменять форварда Максима Марушева.

Как сообщает Metaratings, игрок входит в сферу интересов «Сибири» и «Трактора».

Ранее стало известно о возвращении 24-летнего Марушева в Россию из системы «Вегаса».

В текущем сезоне в его активе 64 матча в АХЛ за «Хендерсон» (фарм-клуб «Голден Найтс») и 17 (7+10) очков.

Бабаев про Марушева: «Вегас» не выполнил обязательств, Максима так и не подняли в основную команду. Поэтому решили вернуться в Россию»