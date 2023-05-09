«Ак Барс» хочет обменять Марушева. Форвард интересен «Сибири» и «Трактору» (Metaratings)

Теги Ак Барс Сибирь Трактор возможные переходы АХЛ КХЛ Вегас Максим Марушев Хендерсон Хоккей

«Ак Барс» планирует обменять форварда Максима Марушева.

Как сообщает Metaratings, игрок входит в сферу интересов «Сибири» и «Трактора».

Ранее стало известно о возвращении 24-летнего Марушева в Россию из системы «Вегаса». 

В текущем сезоне в его активе 64 матча в АХЛ за «Хендерсон» (фарм-клуб «Голден Найтс») и 17 (7+10) очков.

Бабаев про Марушева: «Вегас» не выполнил обязательств, Максима так и не подняли в основную команду. Поэтому решили вернуться в Россию»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Дима
Вегас не выполнил обещание и не поставил в первое звено. Акбарс не выполнит обещание и отправит куда подальше от клуба…
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudenzik
Я бы на месте Марушева и его агента подумал идти в эти команды или нет, а вдруг не выполнят обещания и отправят в 4 звено к тафгаем
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Домингес Казань
Валиуллин хочет Войнова на Яруллина обменять,может и Марушев пойдет в довесок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tina
Ответ Домингес Казань
Валиуллин хочет Войнова на Яруллина обменять,может и Марушев пойдет в довесок
Ярулла тоже уже подсел, не та игра у него...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Дегтярев
Ответ Домингес Казань
Валиуллин хочет Войнова на Яруллина обменять,может и Марушев пойдет в довесок
По существу бы макли получилось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixa174
Берем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tina
А почему бы у нас его не оставить?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий