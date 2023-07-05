Дадонов об отсутствии россиян в своих командах: «Не хватает, да. Хочется и на русском языке поговорить»

Евгению Дадонову не хватает россиян в командах, в которых он играет.

– В последнее время вы в своих командах были единственным россиянином. Не хватает соотечественников?

– Не хватает, да. Хочется и на русском языке поговорить.

– С кем из соотечественников из других клубов поддерживаете связь?

– Когда был один в Монреале без семьи и без русских, то ходил на ужин с русскими ребятами из других команд, которые приезжали к нам. Практически со всеми, кто приезжал, виделся, – сказал форвард «Далласа».