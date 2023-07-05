Дадонов о «Далласе»: «Я хотел остаться, есть перспективы. Можем выступить еще сильнее в новом сезоне»

Евгений Дадонов сказал, что приоритетом для него было остаться в «Далласе».

34-летний форвард продлил контракт со «Старс» на 2 года с кэпхитом 2,25 миллиона долларов, не дожидаясь выхода на рынок свободных агентов.

– Как долго шли переговоры с « »?

– Не очень долго. По окончании сезона пару недель была пауза, были командные мероприятия, собрания, потом уже начали общаться. Агент с клубом несколько раз созванивался, в итоге пришли к соглашению. Получилось все довольно быстро.

– Изначально предложение клуба отличалось от того, что получилось?

– Не сказал бы. Мы с агентом изначально понимали, в какой финансовой ситуации клуб, сколько он может мне предложить. Поэтому все зависело от того, насколько я хочу остаться в «Далласе». Я хотел остаться в команде, считаю, что у нее есть перспективы, в следующем сезоне мы можем выступить еще сильнее. Для меня это главная причина, почему я продлил контракт.

– Для вас было важно, что команда не изменится, и вы понимаете, что она будет из себя представлять?

– Да, конечно. Основной костяк, 80-90% игроков, останется. Считаю, что у команды есть потенциал стать на следующий год еще сильнее.

– Почему решили не дожидаться открытия рынка и посмотреть на другие варианты?

– Мысли такие были. До начала переговоров со «Старс» думал об этом, не знал, как будут складываться сами переговоры. Желание обеих сторон могло поменяться. Держал в голове то, что можно выйти на рынок, но все равно приоритет был остаться в «Далласе». Не хотелось неизвестности.

– Семья переезжает с вами в Даллас?

– Да, семья поедет со мной. На два города больше жить не будем, как в прошлый раз, – сказал .