«Не назвал бы Радулова психом, но понимаю тех, кто так может сказать». Батрак о форварде

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Артем Батрак Матч ТВ Хоккей

Артем Батрак оценил излишнюю эмоциональность форварда «Ак Барса» Александра Радулова.

«Он таким был в 20 лет, таким он остается и сейчас, когда является возрастным игроком. Это ему точно не мешает, а помогает. Конечно, психом я бы его не называл, но я понимаю, кто так может сказать.

У тех, кто видит его в первый или второй раз, может сложиться такое впечатление. В этом Радулов и есть, – сказал комментатор «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 37‑летний Радулов провел 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 57 (25+32) очков. В плей‑офф у него 10 шайб и 9 передач в 24 играх. 

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1 комментарий

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marshal .masha
Нервы надо беречь, все болячки от них. А то долго не протянет
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