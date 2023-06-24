Геннадий Величкин: «Яшкин и Радулов в одном звене – это будет преимуществом для соперника, но не «Ак Барса». По отдельности это грозное оружие»

Геннадий Величкин поделился мнением о составе «Ак Барса».

«Состав казанцев впечатляет. Но Яшкин и в одном звене – это будет преимуществом для соперника, но не « ».

Они оба силовые форварды, наглые, хорошо работают на пятаке. По отдельности это грозное оружие.

Куда ставить ? Он в паре с любым из этих нападающих будет ко двору. Будет снабжать передачами и креативить. Шансы на завоевание Кубка Гагарина у казанцев повышаются», – сказал бывший вице-президент «Металлурга».