Геннадий Величкин: «Яшкин и Радулов в одном звене – это будет преимуществом для соперника, но не «Ак Барса». По отдельности это грозное оружие»

Теги Ак Барс Геннадий Величкин Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Дмитрий Яшкин Хоккей

Геннадий Величкин поделился мнением о составе «Ак Барса».

«Состав казанцев впечатляет. Но Яшкин и Радулов в одном звене – это будет преимуществом для соперника, но не «Ак Барса».

Они оба силовые форварды, наглые, хорошо работают на пятаке. По отдельности это грозное оружие.

Куда ставить Шипачева? Он в паре с любым из этих нападающих будет ко двору. Будет снабжать передачами и креативить. Шансы на завоевание Кубка Гагарина у казанцев повышаются», – сказал бывший вице-президент «Металлурга».

2 комментария

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Rudenzik
Жафяров к Радулову в звено, Яшкин к Шипачеву
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Олег
Ответ Rudenzik
Жафяров к Радулову в звено, Яшкин к Шипачеву
Так то да. Яшкин по любому будет с Шипачём в звене.
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