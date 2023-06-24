Кочетков о Радулове в КХЛ: «Все удивляются: какой грязный хоккеист, чего он так в НХЛ не играл? Он везде так играл, просто там на это не обращают внимание. Саша – красавец»

Петр Кочетков поделился мнением об игре Александра Радулова.

«Саша Радулов приехал в КХЛ, и все удивляются: какой грязный игрок! Все там пишут, что Радулов в так не играл.

В НХЛ все так играют. Сейчас Радулов приехал, и все пишут, что он там что-то кому-то сделал, там тыкнул, там специально упал, тут подрался.

, когда там [в Северной Америке] играешь, тяжело смотреть, потому что какие-то ограничения постоянно. Тем более у самого много игр. Я смотрю только за ребятами, за которых переживаю. Какие-то нарезки мне попадались. Радулов – красавец. Очень приятно было смотреть.

И я не понимал людей, которые пишут: а чего он так в НХЛ не играл? Он везде так играл. Просто там на это не обращают внимание. Просто если бы каждую грязную штуку выкладывали, никто бы голы не видел – особенно в », – сказал голкипер «Каролины» .