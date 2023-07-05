«Монреаль» подписал контракт новичка с 5-м номером драфта Райнбахером

«Монреаль» подписал контракт новичка с защитником Давидом Райнбахером.

Канадский клуб выбрал защитника Давида Райнбахера под общим 5-м номером на драфте НХЛ.

В прошлом сезоне Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 22 (7+19) очка в 46 матчах при полезности «+7». В 3 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Также сыграл за сборную на МЧМ и ЧМ. На молодежном чемпионате набрал 2 (0+2) балла в 5 играх, на взрослом – 1 (0+1) очко в 4 матчах.