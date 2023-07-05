«Монреаль» подписал контракт новичка с 5-м номером драфта Райнбахером

Теги Монреаль НХЛ чемпионат Швейцарии Сборная Австрии по хоккею Клотен Флайерс Давид Райнбахер Хоккей

«Монреаль» подписал контракт новичка с защитником Давидом Райнбахером.

Канадский клуб выбрал защитника Давида Райнбахера под общим 5-м номером на драфте НХЛ.

В прошлом сезоне Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 22 (7+19) очка в 46 матчах при полезности «+7». В 3 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла. 

Также сыграл за сборную Австрии на МЧМ и ЧМ. На молодежном чемпионате набрал 2 (0+2) балла в 5 играх, на взрослом – 1 (0+1) очко в 4 матчах. 

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4 комментария

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Maxim Shumov
Ответ Руслан Х
Как эта новость связана с КХЛ?🤔
Слава Богу - никак
+3
0
+3
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Руслан Х
Как эта новость связана с КХЛ?🤔
0
0
0
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Maxim Shumov
Пацан отлично начал карьеру за Хабов - еще даже не было контракта, а местные замечательные болельщики уже всего в каке искупали. Представляю, как ему приятно будет играть за это))
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йозе марино
какая фамилия, ещё раз пожалуйста?)
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