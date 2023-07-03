Райнбахер о критике болельщиков «Монреаля»: «Постараюсь доказать, что они ошибаются. Моя мечта – играть в НХЛ в этом клубе»
Давид Райнбахер дал комментарий касательно критике болельщиков «Монреаля».
Канадский клуб выбрал австрийского защитника под пятым номером в первом раунде драфта НХЛ. После драфта хоккеист в социальных сетях получил множество угроз и ненавистных комментариев в свой адрес.
«Не хочу говорить об этом. Я читаю хорошие сообщения. Благодарю всех болельщиков, которые пишут хорошие сообщения.
Сейчас пришло время работать. Впереди много работы.
Если болельщики высказываются негативно, возможно, однажды я докажу, что они ошибались. Моя мечта – играть в НХЛ в этой организации.
Последние пару дней прошли невероятно. Это мечта каждого ребенка.
Если фанаты настроены негативно, нужно быть готовым к этому. Я постараюсь доказать, что они ошибаются», – сказал Давид Райнбахер, который тренируется с другими молодыми хоккеистами в лагере развития «Монреаля».
Болельщица «Монреаля» подарила Райнбахеру блокнот с комплиментами. Давида критиковали в соцсетях после драфта
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