Болельщица «Монреаля» подарила Райнбахеру блокнот с комплиментами. Давида критиковали в соцсетях после драфта
Болельщица «Монреаля» поддержала Давида Райнбахера после драфта НХЛ.
Канадский клуб выбрал австрийского защитника под пятым номером в первом раунде драфта НХЛ.
После драфта хоккеист в социальных сетях получил множество угроз и ненавистных комментариев в свой адрес.
Отреагировав на это, Патрисия Нерон, болельщица «Канадиенс», попросила в своей соцсети написать комплементарные высказывания и слова поддержки игроку.
Затем Патрисия распечатала все комментарии и наклеила их в блокнот, после чего передала Рейнбахеру в тренировочном комплексе клуба.
Давид тренируется вместе с другими молодыми игроками «Канадиенс» в лагере развития.
Фото: @suzukipizza
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