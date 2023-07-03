Болельщица «Монреаля» подарила Райнбахеру блокнот с комплиментами. Давида критиковали в соцсетях после драфта

Теги Монреаль фото НХЛ драфт НХЛ Давид Райнбахер Хоккей

Болельщица «Монреаля» поддержала Давида Райнбахера после драфта НХЛ.

Канадский клуб выбрал австрийского защитника под пятым номером в первом раунде драфта НХЛ.

После драфта хоккеист в социальных сетях получил множество угроз и ненавистных комментариев в свой адрес.

Отреагировав на это, Патрисия Нерон, болельщица «Канадиенс», попросила в своей соцсети написать комплементарные высказывания и слова поддержки игроку.

Затем Патрисия распечатала все комментарии и наклеила их в блокнот, после чего передала Рейнбахеру в тренировочном комплексе клуба.

Давид тренируется вместе с другими молодыми игроками «Канадиенс» в лагере развития.

Фото: @suzukipizza

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Kolesnikov
Ответ Aviator92
Они там реально больные в этом Монреале. Мне просто непонятно, за что его хейтить? За то, что его выбрали вместо Мичкова? Или он не спел гимн Канады на французском?
Да, хейт в основном из-за невыбора Мичкова. Я видел коммент у них в соцсетях, что мужик после того, как было озвучено имя Рейнбахера (а не Мичкова) взбесился, разбил телевизор, напугал своих детей, поругался с женой, и они вроде как разводятся. Не знаю, правда ли. Но общий баттхерт в Монреале - описывает.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aviator92
Они там реально больные в этом Монреале. Мне просто непонятно, за что его хейтить? За то, что его выбрали вместо Мичкова? Или он не спел гимн Канады на французском?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Не хотел бы я на его месте в такой помойке играть))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Kolesnikov
У Монреаля достаточно токсичные фанаты. Я бы сравнил Монреаль с нашим футбольным Спартаком - много болельщиков, великий клуб, но титулов нет уже несколько десятилетий. И много токсиков, которых фанаты других франшиз называют кем-то типа "секты", прям как у нас со Спартаком. Давиду досталось за то, что ГМ не выбрал Мичкова. Жаль его немного, давление в Монреале будет высоким. Кстати, обкакали не только Рейнбахера, через пару дней начал видеть на их ресурсах что-то типа пожеланий Мичкову провалить карьеру, чтоб болельщикам Монреаля "спокойно спалось" из-за его невыбора. Может, и к лучшему, что они его не выбрали. Спицифичная публика, очень требовательная и токсичная.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazanest
Ответ Джорджио Че
Что за додики пишут это?
Видимо свои канадские Багишяне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джорджио Че
Что за додики пишут это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egorkriv71
Когда-то очень сильно удивлялись выбору Детройтом Зайдера, т.к. он ииз нехоккейной страны. А оказался очень недурной молодой дэф, уже выигравший Колдер. Глядишь, и придётся ко даору, в защите у Монреаля все равно проходной двор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prb42
Нормально сделала. В Монреале болельщикам пора вернуться из 70-80х в части ожиданий. Великии традиции, великии ожидания, а команда сейчас дно. И хейтом это не исправить. У Райнбахера возможно уже мысль закралась: "а мож меня как Сергачева поменяют из этого болота".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Коваль
Ответ Oleg Kolesnikov
Да, хейт в основном из-за невыбора Мичкова. Я видел коммент у них в соцсетях, что мужик после того, как было озвучено имя Рейнбахера (а не Мичкова) взбесился, разбил телевизор, напугал своих детей, поругался с женой, и они вроде как разводятся. Не знаю, правда ли. Но общий баттхерт в Монреале - описывает.
Через три года парнишка из Перми приедет, и менеджеров Монреаля закопают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий