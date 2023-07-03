Болельщица «Монреаля» подарила Райнбахеру блокнот с комплиментами. Давида критиковали в соцсетях после драфта

Болельщица «Монреаля» поддержала Давида Райнбахера после драфта НХЛ.

Канадский клуб выбрал австрийского защитника под пятым номером в первом раунде драфта .

После драфта хоккеист в социальных сетях получил множество угроз и ненавистных комментариев в свой адрес.

Отреагировав на это, Патрисия Нерон, болельщица «Канадиенс», попросила в своей соцсети написать комплементарные высказывания и слова поддержки игроку.

Затем Патрисия распечатала все комментарии и наклеила их в блокнот, после чего передала Рейнбахеру в тренировочном комплексе клуба.

Давид тренируется вместе с другими молодыми игроками «Канадиенс» в лагере развития.

Фото: @suzukipizza