Райнбахер о проспекте «Монреаля» Хатсоне: «Следующий Кэйл Макар, возможно. На льду он вытворяет сумасшедшие вещи»

Давид Райнбахер сравнил защитника системы «Монреаля» Лэйна Хатсона с Кэйлом Макаром.

5-й номер драфта познакомился с коллегой по амплуа в лагере развития «Канадиенс».

«Ты получаешь шайбу, немного катишься с ней, затем отдаешь ему и дальше просто смотришь. Он следующий Кэйл Макар, возможно.

Он очень хорошо катается и вытворяет сумасшедшие вещи на льду. Я хотел бы сыграть с ним в паре за «Монреаль». Конечно, для этого нам еще предстоит немало поработать», – сказал австриец.

19-летний Хатсон был выбран « » во 2-м раунде драфта НХЛ-2022 под общим 62-м номером.

В минувшем сезоне американец набрал 48 (15+33) очков в 39 играх за Бостонский университет в при полезности «+25».

Также выступил за сборную США на МЧМ (7 игр и 4 очка, 1+3) и взрослом ЧМ (9 игр и 6 очков, 2+4).

Следующий сезон он также проведет в студенческом чемпионате. Отметим, что защитник «Колорадо» провел в NCAA 2 полных сезона перед дебютом в НХЛ.