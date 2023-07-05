Райнбахер о проспекте «Монреаля» Хатсоне: «Следующий Кэйл Макар, возможно. На льду он вытворяет сумасшедшие вещи»

Теги Монреаль НХЛ драфт НХЛ NCAA Кэйл Макар Лэйн Хатсон Давид Райнбахер Хоккей

Давид Райнбахер сравнил защитника системы «Монреаля» Лэйна Хатсона с Кэйлом Макаром.

5-й номер драфта познакомился с коллегой по амплуа в лагере развития «Канадиенс». 

«Ты получаешь шайбу, немного катишься с ней, затем отдаешь ему и дальше просто смотришь. Он следующий Кэйл Макар, возможно.

Он очень хорошо катается и вытворяет сумасшедшие вещи на льду. Я хотел бы сыграть с ним в паре за «Монреаль». Конечно, для этого нам еще предстоит немало поработать», – сказал австриец. 

19-летний Хатсон был выбран «Монреалем» во 2-м раунде драфта НХЛ-2022 под общим 62-м номером. 

В минувшем сезоне американец набрал 48 (15+33) очков в 39 играх за Бостонский университет в NCAA при полезности «+25». 

Также выступил за сборную США на МЧМ (7 игр и 4 очка, 1+3) и взрослом ЧМ (9 игр и 6 очков, 2+4). 

Следующий сезон он также проведет в студенческом чемпионате. Отметим, что защитник «Колорадо» Кэйл Макар провел в NCAA 2 полных сезона перед дебютом в НХЛ.

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