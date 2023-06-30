Лапойнт о том, почему «Монреаль» не выбрал Мичкова: «Мы не принижаем его талант, болельщики хотели бы «сексуальный пик» – голеадора. Но слишком много неизвестных, три года ожидания»

Директор «Монреаля» по развитию игроков объяснил, почему клуб не выбрал на драфте Матвея Мичкова.

«Канадиенс» выбрали под общим пятым номером австрийского защитника Давида Райнбахера. Мичкова под общим 7-м номеров взяла «Филадельфия».

«Конечно, болельщики хотели бы «сексуальный пик» – парня, который забивает голы. Мы не принижаем его талант: он очень талантлив, конкурентоспособен, хорошо играет за воротами.

На другой половине площадки все немного хуже, но с ошибками можно жить. Однако, кроме этого, было слишком много неизвестных, три года ожидания, так что мы остановились на Давиде Райнбахере.

Давид очень важный игрок для нас, он отвечает всем параметрам, которые может дать защитник команде, он укрепит нашу оборону. Мы очень давно за ним следим.

С самого начала он находился чрезвычайно высоко в списке. И чем дольше мы смотрели за его игрой, тем выше он поднимался. В итоге к Рождеству он был уже там, где сейчас оказался.

Ни один из скаутов не возражал против этого решения. Все были единогласны», – отметил Мартин Лапойнт в интервью TVA Sports.

Кент Хьюз о том, почему «Монреаль» не выбрал Мичкова на драфте: «Нам так и не удалось увидеть, как он играет»

Драфт НХЛ-2023. «Чикаго» выбрал Бедарда под 1-м номером, «Анахайм» – Карлссона под 2-м, «Аризона» – Симашева под 6-м и Бута под 12-м, «Филадельфия» – Мичкова под 7-м, «Колорадо» – Гуляева под 31-м