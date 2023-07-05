«Ак Барс» обменял Токранова в «Северсталь» на денежную компенсацию в 1000 рублей

Теги Ак Барс Северсталь переходы КХЛ Василий Токранов Хоккей

«Ак Барс» обменял защитника Василия Токранова в «Северсталь» на денежную компенсацию.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, компенсация составит 1000 рублей.

«Насколько я знаю, компенсация составит символическую 1000 рублей. «Ак Барсу» нужно избавиться от контракта Токранова, чтобы уложиться в потолок зарплат», – сообщил Хайруллин в телеграм-канале.

В сезоне 2022/2023 33-летний защитник сыграл 42 матча за казанцев, в которых набрал 12 (4+8) очков.

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12 комментариев

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Волк16
Ответ Bratsk Bruins
своего ветерана сдали
он не наш давно. он питеру продался, пусть теперь бегает по клубам!
+11
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Волк16
Ура, предателя опять выкинули!!!
+4
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+4
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Волк16
Ответ Фамиль
Дай Бог что бы ещё и Войнова отдали бы хоть за 100 рублей кому то ... Хотя думаю его и за 10 не возьмут с его контрактом и с его игрой ...
согласен!!! молю Бога!!!
+5
-1
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& Co1366
Неужели бывают такие деньги 💰
+3
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+3
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Заборостроитель
Пятирублевыми купюрами
+3
0
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Stanc_P
Зачем Северстали контракт Токранова? не достают до пола? или с целью расторгнуть, что бы более сильный клуб подписал за меньшие деньги
+3
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gukmamop
Перенимать практики из НХЛ это хорошо
+2
-2
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Zenitchik13
Ысячу ублей. (с)
+1
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Руслан Х
Северстали то это зачем?Или их не спрашивали?🤔
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Евгений Мешков
Ответ Stanc_P
Зачем Северстали контракт Токранова? не достают до пола? или с целью расторгнуть, что бы более сильный клуб подписал за меньшие деньги
так Ак Барс мог бы и сам его расторгнуть?
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