«Ак Барс» обменял Токранова в «Северсталь» на денежную компенсацию в 1000 рублей

«Ак Барс» обменял защитника Василия Токранова в «Северсталь» на денежную компенсацию.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, компенсация составит 1000 рублей.

«Насколько я знаю, компенсация составит символическую 1000 рублей. «Ак Барсу» нужно избавиться от контракта Токранова, чтобы уложиться в потолок зарплат», – сообщил Хайруллин в телеграм-канале.

В сезоне 2022/2023 33-летний защитник сыграл 42 матча за казанцев, в которых набрал 12 (4+8) очков.