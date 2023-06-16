«Ак Барс» превышает потолок зарплат на 35 млн рублей. Из команды могут уйти Хафизуллин и Токранов
«Ак Барс» на 35 миллионов рублей превышает потолок зарплат КХЛ.
В межсезонье команда из Татарстана подписала контракты с нападающими Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым.
На данный момент платежная ведомость «Ак Барса» составляет 935 миллионов рублей, об этом «Бизнес Online».
Потолок зарплат КХЛ установлен в размере 900 миллионов рублей.
Казанский клуб планирует сократить платежку за счет нескольких маневров:
– Расторгнуть контракт с Динаром Хафизуллиным или обменять его – зарплата игрока составляет 50 млн рублей;
– Расторгнуть договор с Василием Токрановым или обменять его – зарплата хоккеиста составляет 30 млн рублей;
– Переподписать контракт с Дамиром Жафяровым – с 80 миллионов на 65 миллионов рублей.
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Вот это действительно сильно! Человек еще ни одной игры не сыграл, месяца еще не прошло с даты подписания контракта, чернила на бумаге только засохли и тут на тебе, сюрприз.
Через 8 дней оказывается уже перерасход на 35 млн. ))))) Вывод. Них.рена ничего БО не знает ))))) И, по обычаю, новость в ведро, как впрочем и все новости от БО )