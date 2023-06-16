«Ак Барс» превышает потолок зарплат на 35 млн рублей. Из команды могут уйти Хафизуллин и Токранов

«Ак Барс» на 35 миллионов рублей превышает потолок зарплат КХЛ.

В межсезонье команда из Татарстана подписала контракты с нападающими Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым.

На данный момент платежная ведомость « » составляет 935 миллионов рублей, об этом «Бизнес Online».

Потолок зарплат установлен в размере 900 миллионов рублей.

Казанский клуб планирует сократить платежку за счет нескольких маневров:

– Расторгнуть контракт с или обменять его – зарплата игрока составляет 50 млн рублей;

– Расторгнуть договор с или обменять его – зарплата хоккеиста составляет 30 млн рублей;

– Переподписать контракт с – с 80 миллионов на 65 миллионов рублей.