«Ак Барс» превышает потолок зарплат на 35 млн рублей. Из команды могут уйти Хафизуллин и Токранов

Теги Ак Барс КХЛ Василий Токранов Динар Хафизуллин Дамир Жафяров потолок зарплат Хоккей

«Ак Барс» на 35 миллионов рублей превышает потолок зарплат КХЛ.

В межсезонье команда из Татарстана подписала контракты с нападающими Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым.

На данный момент платежная ведомость «Ак Барса» составляет 935 миллионов рублей, об этом «Бизнес Online».

Потолок зарплат КХЛ установлен в размере 900 миллионов рублей.

Казанский клуб планирует сократить платежку за счет нескольких маневров:

– Расторгнуть контракт с Динаром Хафизуллиным или обменять его – зарплата игрока составляет 50 млн рублей;

– Расторгнуть договор с Василием Токрановым или обменять его – зарплата хоккеиста составляет 30 млн рублей;

– Переподписать контракт с Дамиром Жафяровым – с 80 миллионов на 65 миллионов рублей.

11 комментариев

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Sergejs Fedotovs
Так там же штрафы небольшие, что бюджетный спонсор АкБарса не может себе позволить? В КХЛ потолок же косметический чисто
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barsik94
50 лямов Хафизуллину. Это что вообще?)))
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Clever_mind
Если бы не потолок зарплат, эти двое с удовольствием протирали бы штаны в СКА. А Ротэн был бы и не против. Тем более Хафизуллин
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Thunder_Timba
Ответ Gord Lane
– Переподписать контракт с Дамиром Жафяровым – с 80 миллионов на 65 миллионов рублей. ----------------------------------------------------- Вот это действительно сильно! Человек еще ни одной игры не сыграл, месяца еще не прошло с даты подписания контракта, чернила на бумаге только засохли и тут на тебе, сюрприз.
с шипой было один в один то же самое.
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marshal .masha
Ответ Gord Lane
– Переподписать контракт с Дамиром Жафяровым – с 80 миллионов на 65 миллионов рублей. ----------------------------------------------------- Вот это действительно сильно! Человек еще ни одной игры не сыграл, месяца еще не прошло с даты подписания контракта, чернила на бумаге только засохли и тут на тебе, сюрприз.
Да вы не переживайте, схема проверенная, все кто переходят в Ак Барс соглашаются на понижение зарплаты, а местные соглашаются на понижение зарплаты в два раза. А сколько там на выходе, никто не узнает
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Gord Lane
– Переподписать контракт с Дамиром Жафяровым – с 80 миллионов на 65 миллионов рублей.

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Вот это действительно сильно! Человек еще ни одной игры не сыграл, месяца еще не прошло с даты подписания контракта, чернила на бумаге только засохли и тут на тебе, сюрприз.
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Эд..19
БО, 8 июня, после подписания Яшкина и Жафярова: «У «Ак Барса» есть еще примерно 60 млн. рублей под потолком зарплат».
Через 8 дней оказывается уже перерасход на 35 млн. ))))) Вывод. Них.рена ничего БО не знает ))))) И, по обычаю, новость в ведро, как впрочем и все новости от БО )
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2vdhrvmmzf
Ответ Gord Lane
– Переподписать контракт с Дамиром Жафяровым – с 80 миллионов на 65 миллионов рублей. ----------------------------------------------------- Вот это действительно сильно! Человек еще ни одной игры не сыграл, месяца еще не прошло с даты подписания контракта, чернила на бумаге только засохли и тут на тебе, сюрприз.
А что удивительного? Условия действующего контракта не ак барс же подписывал, при обмене наверняка был согласован этот момент
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Gord Lane
Ответ 2vdhrvmmzf
А что удивительного? Условия действующего контракта не ак барс же подписывал, при обмене наверняка был согласован этот момент
Да, вы правы, я просто упустил что у него был действующий контракт, а точнее просто не знал об этом, я думал это подписание с АК Барсом было у Жафярова как у свободного агента
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