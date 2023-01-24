Варнаков – 25-й хоккеист в истории КХЛ, сыгравших во всех 15 сезонах

Теги Локомотив Данис Зарипов Кирилл Петров Егор Аверин Евгений Бирюков Денис Мосалев Михаил Варнаков Илья Каблуков Михаил Глухов Георгий Мишарин Яков Рылов Василий Кошечкин Григорий Панин Евгений Кетов КХЛ Василий Токранов Вячеслав Литовченко Петр Хохряков Дмитрий Вишневский Владимир Галузин Алексей Потапов Дмитрий Саюстов Вадим Шипачев Роман Старченко Андрей Стась Никита Пивцакин Степан Санников Хоккей

Михаил Варнаков сыграл во всех 15 сезонах КХЛ.

37-летний нападающий дебютировал за «Локомотив» в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя».

Таким образом, Варнаков стал 25-м игроком, принявшим участие во всех 15 сезонах КХЛ.

Список хоккеистов, выходивших на лед в каждом чемпионате лиги:

Вратарь: Василий Кошечкин.

Защитники: Евгений Бирюков, Дмитрий Вишневский, Георгий Мишарин, Григорий Панин, Никита Пивцакин, Яков Рылов, Василий Токранов.

Нападающие: Егор Аверин, Михаил Варнаков, Владимир Галузин, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Вячеслав Литовченко, Денис Мосалев, Кирилл Петров, Алексей Потапов, Степан Санников, Дмитрий Саюстов, Роман Старченко, Андрей Стась, Петр Хохряков, Вадим Шипачев.

7 комментариев

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Оскар Муравьев
Но рекорд по играм в чемпионатах страны у зарипова
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wolkov
Кстати, норм смотрелся. Жаль, похоже, травму получил....
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+1
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Алвер
Ответ Bulat89
Ну,это уже все история России,а та Союза.
Тебе сколько лет?15?у нас одна история.и не только хоккея ,но и страны.
+1
-1
0
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Bulat89
Ответ Алвер
Так до КХЛ и хоккея у нас не было.не было Боброва ,Тарасова,Харламова ,Якушева ,Мальцева...не было побед на ОИ,ЧМ,КК...КХЛ это лишь название высшего дивизиона нашего хоккея и ничего более.но многие этого не понимают.
Ну,это уже все история России,а та Союза.
0
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-3
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Алвер
Ответ Bulat89
Вообще не оособо понимаю зачем разделять КХЛ и Суперлигу?Остальные и остальное уже не в счёт?
Так до КХЛ и хоккея у нас не было.не было Боброва ,Тарасова,Харламова ,Якушева ,Мальцева...не было побед на ОИ,ЧМ,КК...КХЛ это лишь название высшего дивизиона нашего хоккея и ничего более.но многие этого не понимают.
+1
-4
-3
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Bulat89
Вообще не оособо понимаю зачем разделять КХЛ и Суперлигу?Остальные и остальное уже не в счёт?
+1
-1
0
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Сергей Орлов
Коррупция и кумовство по-прежнему процветают.
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