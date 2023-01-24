Варнаков – 25-й хоккеист в истории КХЛ, сыгравших во всех 15 сезонах

Михаил Варнаков сыграл во всех 15 сезонах .

37-летний нападающий дебютировал за « » в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя».

Таким образом, Варнаков стал 25-м игроком, принявшим участие во всех 15 сезонах КХЛ.

Список хоккеистов, выходивших на лед в каждом чемпионате лиги:

Вратарь: .

Защитники: , , , , , , Василий Токранов.

Нападающие: Егор Аверин, , Владимир Галузин, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Вячеслав Литовченко, Денис Мосалев, Кирилл Петров, Алексей Потапов, Степан Санников, Дмитрий Саюстов, Роман Старченко, Андрей Стась, Петр Хохряков, Вадим Шипачев.