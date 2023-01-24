Варнаков – 25-й хоккеист в истории КХЛ, сыгравших во всех 15 сезонах
Михаил Варнаков сыграл во всех 15 сезонах КХЛ.
37-летний нападающий дебютировал за «Локомотив» в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя».
Таким образом, Варнаков стал 25-м игроком, принявшим участие во всех 15 сезонах КХЛ.
Список хоккеистов, выходивших на лед в каждом чемпионате лиги:
Вратарь: Василий Кошечкин.
Защитники: Евгений Бирюков, Дмитрий Вишневский, Георгий Мишарин, Григорий Панин, Никита Пивцакин, Яков Рылов, Василий Токранов.
Нападающие: Егор Аверин, Михаил Варнаков, Владимир Галузин, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Вячеслав Литовченко, Денис Мосалев, Кирилл Петров, Алексей Потапов, Степан Санников, Дмитрий Саюстов, Роман Старченко, Андрей Стась, Петр Хохряков, Вадим Шипачев.
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