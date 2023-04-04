Токранов получил травму головы в столкновении с Буше. Защитник «Ак Барса» пропустит ближайшие матчи

Василий Токранов пропустит несколько матчей из-за травмы

По информации Metaratings.ru, защитник « » получил травму головы в столкновении с нападающим «Авангарда» в первом матче серии (3:2 ОТ).

33-летний хоккеист пропустит ближайшие матчи казанской команды.

В плей-офф текущего розыгрыша Фонбет Чемпионата КХЛ Токранов провел 7 матчей и отличился одной результативной передачей. В 35 играх регулярного чемпионата он набрал 11 (4+7) очков.

«Ак Барс» проведет третий матч серии против « » завтра, 5 апреля. Начало – в 16:30 по московскому времени.