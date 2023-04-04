Токранов получил травму головы в столкновении с Буше. Защитник «Ак Барса» пропустит ближайшие матчи

Теги Ак Барс Авангард травмы КХЛ Василий Токранов Рид Буше Хоккей

Василий Токранов пропустит несколько матчей из-за травмы

По информации Metaratings.ru, защитник «Ак Барса» получил травму головы в столкновении с нападающим «Авангарда» Ридом Буше в первом матче серии (3:2 ОТ). 

33-летний хоккеист пропустит ближайшие матчи казанской команды. 

В плей-офф текущего розыгрыша Фонбет Чемпионата КХЛ Токранов провел 7 матчей и отличился одной результативной передачей. В 35 играх регулярного чемпионата он набрал 11 (4+7) очков. 

«Ак Барс» проведет третий матч серии против «Авангарда» завтра, 5 апреля. Начало – в 16:30 по московскому времени. 

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2 комментария

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barsik94
Ответ Xell
Ну вот как можно болеть за Авангард? Сначала пишут провокации Хозяева всех по детски, потом берут маньяка в команду, играют грязно ппц.
Я чет не заметил за два матча, что Авангард играл грязно. Ты вообще смотрел игры?
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Xell
Ну вот как можно болеть за Авангард? Сначала пишут провокации Хозяева всех по детски, потом берут маньяка в команду, играют грязно ппц.
0
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