ЦСКА подтвердил уход Чебатуркина. В штабе Федорова тренер отвечал за работу с защитниками
ЦСКА подтвердил уход тренера Владимира Чебатуркина.
В штабе Сергея Федорова 48-летний специалист отвечал за работу с защитниками.
Сообщалось, что Чебатуркин намерен продолжить карьеру в клубе НМХЛ «Юнисон-Москва».
В системе армейцев он работал с 2014 года. Тренер вновь присоединился штабу главной команды в октябре 2021 года. До этого на протяжении трех сезонов возглавлял фарм-клуб «армейцев» – «Звезду».
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