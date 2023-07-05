ЦСКА подтвердил уход Чебатуркина. В штабе Федорова тренер отвечал за работу с защитниками

ЦСКА подтвердил уход тренера Владимира Чебатуркина.

В штабе Сергея Федорова 48-летний специалист отвечал за работу с защитниками.

Сообщалось, что Чебатуркин намерен продолжить карьеру в клубе НМХЛ «Юнисон-Москва».

В системе армейцев он работал с 2014 года. Тренер вновь присоединился штабу главной команды в октябре 2021 года. До этого на протяжении трех сезонов возглавлял фарм-клуб «армейцев» – «Звезду».