ЦСКА подтвердил уход Чебатуркина. В штабе Федорова тренер отвечал за работу с защитниками

Теги ЦСКА переходы Владимир Чебатуркин Сергей Федоров КХЛ Хоккей

ЦСКА подтвердил уход тренера Владимира Чебатуркина.

В штабе Сергея Федорова 48-летний специалист отвечал за работу с защитниками.

Сообщалось, что Чебатуркин намерен продолжить карьеру в клубе НМХЛ «Юнисон-Москва». 

В системе армейцев он работал с 2014 года. Тренер вновь присоединился штабу главной команды в октябре 2021 года. До этого на протяжении трех сезонов возглавлял фарм-клуб «армейцев» – «Звезду».

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2 комментария

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*BG*
Владимиру Александровичу спасибо за плодотворную работу в системе ЦСКА! Жаль, что пришло время расставаться. Удачи в дальнейшей карьере!
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FaithDevotion
Порой его даже в этом сезоне на скамье не было. Любопытно, почему же так. Неужто с Фёдоровым не сработался?
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