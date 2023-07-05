Чебатуркин покинул тренерский штаб ЦСКА и перейдет в «Юнисон-Москва» (Metaratings)
Владимир Чебатуркин покинул тренерский штаб ЦСКА.
48-летний специалист намерен продолжить карьеру в клубе «Юнисон-Москва», сообщает Metaratings.
Чебатуркин работает в системе армейцев с 2015 года.
Он вновь присоединился к тренерскому штабу главной команды в октябре 2021 года и отвечал за игру команды в обороне. До этого на протяжении трех сезонов возглавлял фарм-клуб «армейцев» – «Звезду».
«Юнисон-Москва» дебютировал в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) в сентябре 2022 года.
Президент «Юнисон-Москва» Александр Клименко о том, как в России создавать частный хоккейный клуб с нуля
Комментарии