Чебатуркин покинул тренерский штаб ЦСКА и перейдет в «Юнисон-Москва» (Metaratings)

Владимир Чебатуркин покинул тренерский штаб ЦСКА.

48-летний специалист намерен продолжить карьеру в клубе «Юнисон-Москва», сообщает Metaratings.

работает в системе армейцев с 2015 года.

Он вновь присоединился к тренерскому штабу главной команды в октябре 2021 года и отвечал за игру команды в обороне. До этого на протяжении трех сезонов возглавлял фарм-клуб «армейцев» – «Звезду».

«Юнисон-Москва» дебютировал в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги ( ) в сентябре 2022 года.

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