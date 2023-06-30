Дыбленко о ЦСКА: «Сложного ничего не было: перемудренных схем, тактики, философии. Не было такого, что пришел и ничего не понимаешь»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Игорь Кравчук Ярослав Дыбленко тактика Хоккей

29-летний защитник стал обладателем Кубка Гагарина в своем первом сезоне за армейцев. 

– Пришлось ли адаптироваться под требования к хоккею Сергея Федорова? Или в тренировочном, тактическом плане не было ничего особенного?

– Нет-нет, все нормально. Ошибаешься – ничего страшного, надо исправляться. По ходу сезона были корректировки по игре и все. Не было такого, что ты пришел и ничего не понимаешь. Сложного в ЦСКА ничего не было: перемудренных схем, тактики, философии. Понимаешь, что нужно, и делаешь.

– Ваше игровое время в минувшем сезоне – в среднем 18 минут. Перед переходом в ЦСКА оговаривалось, в какой роли вас видят, чего хотят и с кем планируют наигрывать?

– Я Сергею Викторовичу Федорову рассказал все про себя, мои сильные стороны, он примерно понял. У нас еще есть тренер по защитникам — Игорь Кравчук, который корректировал линию обороны, контролировал все рабочие моменты, - сказал Дыбленко.

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1 комментарий

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AntOn
Кравчук - монстр!
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