Дыбленко о ЦСКА: «Сложного ничего не было: перемудренных схем, тактики, философии. Не было такого, что пришел и ничего не понимаешь»
29-летний защитник стал обладателем Кубка Гагарина в своем первом сезоне за армейцев.
– Пришлось ли адаптироваться под требования к хоккею Сергея Федорова? Или в тренировочном, тактическом плане не было ничего особенного?
– Нет-нет, все нормально. Ошибаешься – ничего страшного, надо исправляться. По ходу сезона были корректировки по игре и все. Не было такого, что ты пришел и ничего не понимаешь. Сложного в ЦСКА ничего не было: перемудренных схем, тактики, философии. Понимаешь, что нужно, и делаешь.
– Ваше игровое время в минувшем сезоне – в среднем 18 минут. Перед переходом в ЦСКА оговаривалось, в какой роли вас видят, чего хотят и с кем планируют наигрывать?
– Я Сергею Викторовичу Федорову рассказал все про себя, мои сильные стороны, он примерно понял. У нас еще есть тренер по защитникам — Игорь Кравчук, который корректировал линию обороны, контролировал все рабочие моменты, - сказал Дыбленко.
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