Александр Юдин: «Федотовы сами хотели в СКА, «Торпедо» не мешок картошки получает. Ларионов настаивал, что Максиму пора в НХЛ, а он считал, что еще рановато»

Александр Юдин заявил, что братья Федотовы сами хотели перейти в СКА.

«Торпедо» обменяет и Илью Федотова в СКА на 110 миллионов рублей, права на защитника Егора Замулу и нападающего Даниила Савунова.

«Питер сейчас ведет самую активную трансферную деятельность – и ничего странного в этом нет. Идет комплектование команды на сезон.

У любого клуба есть возможность распоряжаться своими активами, а игроки – это именно актив.

Вот то же « » отдает Федотовых, взамен получает хорошие права на игроков и явно же не мешок картошки. К тому же ни один трансфер невозможен без желания обеих сторон – значит, всех все устраивает.

Слышал, там все дело в том, что сами Федотовы хотели в Петербург.

Главный тренер «Торпедо» настаивал, что Максиму пора бы за океан, а он считал, что еще рановато, и прогрессировать в СКА ему будет более полезно.

Вообще правильный подход – в НХЛ молодому парню никто ничего не гарантирует, а здесь он поиграет, станет крепким игроком основы клуба, который борется за самые высокие места.

В его возрасте об этом и надо думать, а не об агентских играх», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.