Александр Юдин: «Федотовы сами хотели в СКА, «Торпедо» не мешок картошки получает. Ларионов настаивал, что Максиму пора в НХЛ, а он считал, что еще рановато»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов Александр Юдин КХЛ Чемпионат.com Илья Федотов Максим Федотов Хоккей

Александр Юдин заявил, что братья Федотовы сами хотели перейти в СКА.

«Торпедо» обменяет Максима Федотова и Илью Федотова в СКА на 110 миллионов рублей, права на защитника Егора Замулу и нападающего Даниила Савунова.

«Питер сейчас ведет самую активную трансферную деятельность – и ничего странного в этом нет. Идет комплектование команды на сезон.

У любого клуба есть возможность распоряжаться своими активами, а игроки – это именно актив.

Вот то же «Торпедо» отдает Федотовых, взамен получает хорошие права на игроков и явно же не мешок картошки. К тому же ни один трансфер невозможен без желания обеих сторон – значит, всех все устраивает.

Слышал, там все дело в том, что сами Федотовы хотели в Петербург.

Главный тренер «Торпедо» настаивал, что Максиму пора бы за океан, а он считал, что еще рановато, и прогрессировать в СКА ему будет более полезно.

Вообще правильный подход – в НХЛ молодому парню никто ничего не гарантирует, а здесь он поиграет, станет крепким игроком основы клуба, который борется за самые высокие места.

В его возрасте об этом и надо думать, а не об агентских играх», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

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9 комментариев

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Dundee
Ощущение, что рассказал историю Галицкого)) Так надоели лизуны. Кучерявый ни кто, ему повезло, что папа в секции с Вовой обнимался. Ветеранам главное стабильность, лизать не привыкать. Выросли в такой стране. Остальные отставные, больше ничего не умеют, поэтому восхищаются. Но бесит, что они держат болел за идиотов. Вся система этим пропитана. Надоели
+16
-2
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Strannix
Ага, Ларионов настаивал на отъезде одного из лидеров команды))))) Юдин, Юдин.....
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usenko
Стабильное место в СКА, красиво звучит. Ведь есть же еще вхловская СКА-Нева, так что в каком-то СКА да будет)
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Melnikov1968
Надеюсь что СКА лопнет от жадности, а язык Юдина завязнет где-нибудь.
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Денис Смирнов
Эх и мерзкий тип... агентские игры, а скупка всего что блестит как называется??? Профессор хоть игроков воспитывает и раскручивает их что никакие агентские игры не нужны, дай бог Макс не потеряется в ска, хотя маловероятно при самодурстве этого... Путь жафярова их ничему не научил ну и пусть... Торпедо только выйграло от этого обмена
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Кеша
Сами хотели от Ларионова на лавку в СКА . Это просто анекдот.
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Вячеслав Смирнов
Ответ Dundee
Ощущение, что рассказал историю Галицкого)) Так надоели лизуны. Кучерявый ни кто, ему повезло, что папа в секции с Вовой обнимался. Ветеранам главное стабильность, лизать не привыкать. Выросли в такой стране. Остальные отставные, больше ничего не умеют, поэтому восхищаются. Но бесит, что они держат болел за идиотов. Вся система этим пропитана. Надоели
что в стране,то и в хоккее
0
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Dundee
Ответ Вячеслав Смирнов
что в стране,то и в хоккее
Да
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