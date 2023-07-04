Владимир Крикунов: «Федотов знает требования Ротенберга по сборной. СКА – вызов для любого, у команды отличный сплав молодости и опыта»

Владимир Крикунов оценил переход Максима Федотова в СКА.

« провел отличный прошлый сезон. При этом ему всего 21 год, и для это однозначно хорошее приобретение.

В линии обороны у армейцев много опытных игроков, так что молодой хоккеист, который может стабильно играть на этом уровне, набирать очки и приносить реальную пользу – как раз то, что нужно.

Сейчас у петербуржцев отличный сплав молодости и опыта и в атаке, и в защите.

Конечно, СКА – это вызов для любого игрока: с одной стороны, возможность показать себя в топ-клубе, но при этом здесь всегда надо держать максимальную планку.

Думаю, у Федотова все для этого есть, да и требования он уже знает по сборной, где недавно сыграл.

Будет интересно понаблюдать за ним в сезоне. При должном усердии у парня все должно получиться», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.