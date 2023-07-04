Владимир Крикунов: «Федотов знает требования Ротенберга по сборной. СКА – вызов для любого, у команды отличный сплав молодости и опыта»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Максим Федотов Хоккей

Владимир Крикунов оценил переход Максима Федотова в СКА.

«Максим Федотов провел отличный прошлый сезон. При этом ему всего 21 год, и для СКА это однозначно хорошее приобретение.

В линии обороны у армейцев много опытных игроков, так что молодой хоккеист, который может стабильно играть на этом уровне, набирать очки и приносить реальную пользу – как раз то, что нужно.

Сейчас у петербуржцев отличный сплав молодости и опыта и в атаке, и в защите.

Конечно, СКА – это вызов для любого игрока: с одной стороны, возможность показать себя в топ-клубе, но при этом здесь всегда надо держать максимальную планку.

Думаю, у Федотова все для этого есть, да и требования Романа Ротенберга он уже знает по сборной, где недавно сыграл.

Будет интересно понаблюдать за ним в сезоне. При должном усердии у парня все должно получиться», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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5 комментариев

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Mephi027
Я сперва подумал, что речь о ГОЛКИПЕРЕ Федотове, прочитав заголовок.

Нв спортсе мастера писать заголовки двусмвсленные.
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Melnikov1968
Скажи ещё Ротенберг отличный тренер и талантливый менеджер. Зачем пожилому человеку бить челом перед недотренером? Самому не противно?
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artem klishin
Крикунов прям в молодость свою попал с базовыми клубами и холодной войной
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Кеша
Вот она для чего сборная создавалась. Я думаю лет через 20 дадут справедливую оценку всему происходящему .
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artem klishin
Ответ Melnikov1968
Скажи ещё Ротенберг отличный тренер и талантливый менеджер. Зачем пожилому человеку бить челом перед недотренером? Самому не противно?
генеральная линия партии
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