«Вашингтон» продлил лучшего бомбардира «Херши» Сгарбоссу на 2 года. Зарплата в АХЛ – 525 тысяч долларов

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Майкл Сгарбосса Хоккей

«Вашингтон» продлил лучшего бомбардира «Херши» Майкла Сгарбоссу на 2 года.

Соглашение с 30-летним нападающим является двусторонним. 

На уровне НХЛ он будет получать 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ – 525 тысяч (одна из самых больших зарплат в лиге). 

В этом сезоне Сгарбосса не провел ни одного матча в НХЛ. В АХЛ за «Беарс» провел 60 матчей и набрал 58 (21+37) очков, став лучшим бомбардиром клуба.

Также в его активе 3 (1+2) балла в 4 матчах Кубка Колдера. 

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1 комментарий

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Michael 1994
нравится ему гонять по пердям американским на автобусе
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