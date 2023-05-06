«Вашингтон» продлил лучшего бомбардира «Херши» Сгарбоссу на 2 года. Зарплата в АХЛ – 525 тысяч долларов

«Вашингтон» продлил лучшего бомбардира «Херши» Майкла Сгарбоссу на 2 года.

Соглашение с 30-летним нападающим является двусторонним.

На уровне он будет получать 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ – 525 тысяч (одна из самых больших зарплат в лиге).

В этом сезоне не провел ни одного матча в НХЛ. В АХЛ за «Беарс» провел 60 матчей и набрал 58 (21+37) очков, став лучшим бомбардиром клуба.

Также в его активе 3 (1+2) балла в 4 матчах Кубка Колдера.