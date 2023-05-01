Есмантович о будущем вратаря Федотова: «Отслужит, вернется в ЦСКА, не беспокойтесь. Мы готовы его принять»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович анонсировал возвращение вратаря Ивана Федотова в клуб.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Какие планы по , когда он дембельнется?

– По Федотову решения будут хорошие. Отслужит, вернется в . Не беспокойтесь.

– То есть готовы принять его назад?

– Готовы принять, – сказал .