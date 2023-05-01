Есмантович о будущем вратаря Федотова: «Отслужит, вернется в ЦСКА, не беспокойтесь. Мы готовы его принять»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович анонсировал возвращение вратаря Ивана Федотова в клуб.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Какие планы по Ивану Федотову, когда он дембельнется?

– По Федотову решения будут хорошие. Отслужит, вернется в ЦСКА. Не беспокойтесь.

– То есть готовы принять его назад?

– Готовы принять, – сказал Игорь Есмантович

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6 комментариев

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Артём Ралдугин
Кринжатина
+11
0
+11
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wolkov
ахахаххахахаха, кто бы сомневался)))))
+4
0
+4
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42mk@
А нафига ему ЦСКА когда у него руки будут развязаны?принципиально в ска, а то и в северную Америку.
+3
0
+3
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цэсемьэр
Ответ 42mk@
А нафига ему ЦСКА когда у него руки будут развязаны?принципиально в ска, а то и в северную Америку.
это если его «случайно» не определили служить в войска с допуском секретности, и теперь 5 лет на карантине не сидеть
+1
0
+1
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kaplanido
Ответ цэсемьэр
это если его «случайно» не определили служить в войска с допуском секретности, и теперь 5 лет на карантине не сидеть
Даже если так, решающую роль играет был ли у него допуск секретности, а не в/ч, сам так служил
0
0
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