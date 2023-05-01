Есмантович о будущем вратаря Федотова: «Отслужит, вернется в ЦСКА, не беспокойтесь. Мы готовы его принять»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович анонсировал возвращение вратаря Ивана Федотова в клуб.
1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
– Какие планы по Ивану Федотову, когда он дембельнется?
– По Федотову решения будут хорошие. Отслужит, вернется в ЦСКА. Не беспокойтесь.
– То есть готовы принять его назад?
– Готовы принять, – сказал Игорь Есмантович.
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