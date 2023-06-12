Тренер команды ВМФ о Федотове: «Костяк сборной составляли курсанты, преподаватели и матросы. Конечно, это не его уровень. Ему приходилось сложно»

Тренер команды ВМФ высказался об игре вратаря Ивана Федотова.

«Службу Федотов проходил в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге.

Костяк команды, которая представляла флот в первенстве Вооруженных сил, составляли курсанты, преподаватели и проходящие службу в академии матросы. Конечно, это не уровень Федотова.

Ему приходилось сложно: другие скорости, другое понимание игры. Если для обычной команды вратарь – полкоманды, то для нашей – три четверти», – сказал Валерий Покровский.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Сообщалось, что обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе , подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.