Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею. В июле вратарь должен завершить службу в армии
Иван Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею.
Турнир проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Хоккейный».
Сегодня команда ВМФ играет со сборной Западного военного округа. В заявочном листе отмечено, что Федотов имеет звание старшего матроса.
Как сообщает телеграм-канал «За пределами Ленинградки», участие в первенстве Вооруженных сил завершит воинскую службу Федотова.
Ожидается, что увольнение в запас произойдет в начале июля.
Напомним, что 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
Президент армейцев Игорь Есмантович ранее заявил, что клуб ждет возвращения Федотова из армии.
Заявочный лист: телеграм-канал «За пределами Ленинградки».
Покупали военник только игроки уфы/салавата
Многих уже оштрафовали))
Да, все по закону)))
И почему до того, как появился риск непродления контракта, вопросов к нему не возникало?
Обожаю эти тычки в закон в стране, где власть сама его каждый день нарушает
Очень хочу, чтобы Ваня смог выстоять и выиграть в этой истории.
Особенно когда её используют в форме репрессии
Два месяца он гулял по России и мог спокойно уехать в США
Но лучше придумать историю про злобный ЦСКА.