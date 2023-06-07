Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею. В июле вратарь должен завершить службу в армии

Иван Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Хоккейный».

Сегодня команда ВМФ играет со сборной Западного военного округа. В заявочном листе отмечено, что Федотов имеет звание старшего матроса.

Как сообщает телеграм-канал «За пределами Ленинградки», участие в первенстве Вооруженных сил завершит воинскую службу .

Ожидается, что увольнение в запас произойдет в начале июля.

Напомним, что 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе , подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Президент армейцев Игорь Есмантович ранее заявил, что клуб ждет возвращения Федотова из армии.

Заявочный лист: телеграм-канал «За пределами Ленинградки».