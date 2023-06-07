Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею. В июле вратарь должен завершить службу в армии

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Хоккейный».

Сегодня команда ВМФ играет со сборной Западного военного округа. В заявочном листе отмечено, что Федотов имеет звание старшего матроса.

Как сообщает телеграм-канал «За пределами Ленинградки», участие в первенстве Вооруженных сил завершит воинскую службу Федотова.

Ожидается, что увольнение в запас произойдет в начале июля. 

Напомним, что 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Президент армейцев Игорь Есмантович ранее заявил, что клуб ждет возвращения Федотова из армии.

Заявочный лист: телеграм-канал «За пределами Ленинградки». 

25 комментариев

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Ебздрогыч
Если он после этого вернется в ЦСКА, то будет жесть. Это как после изнасилования пролежать в больнице и потом вернуться к насильнику
+29
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privet100
Ответ Кеша
Ну вот пожалуйста то , о чем я писал . Федотов служит в спортивной роте. Конечно, не дома, но личного времени много. Другого быть не могло . Немного строевой , остальное спорт. Такие , как Федотов все в спортроте.
А толку от этого? Он в НХЛ должен играть, а не в грёбаной спортроте. Сломали парню карьеру, черти.
+22
-3
+19
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Кеша
Ну вот пожалуйста то , о чем я писал . Федотов служит в спортивной роте. Конечно, не дома, но личного времени много. Другого быть не могло . Немного строевой , остальное спорт. Такие , как Федотов все в спортроте.
+14
-6
+8
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Амфитрион
Спасибо хоть в хоккей дают играть.
+8
-3
+5
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Аморалинни
Ответ privet100
Я тебя умоляю... Ну давайте теперь призовём всю КХЛ и РПЛ служить. Ведь в России всё по закону, да? ))
Почему всю?)))
Покупали военник только игроки уфы/салавата
Многих уже оштрафовали))
Да, все по закону)))
+3
0
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Амфитрион
Ответ Olga.t
Но никуда уже Ивана не отпустят, будут упиваться своей властью над человеком, который им чем-то не угодил. Очень хочу, чтобы Ваня смог выстоять и выиграть в этой истории.
Увы, я тоже думаю что не отпустят.
+3
-1
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Костя Кот
Ответ Амфитрион
А как быть, если насильник тебя же и забирает из больницы под белы ручки, и ласково так сообщает, что это все было любя, а вот если опять рыпнешься все уже может случится без всяких сентиментов.
неплохой триллер получился бы, в роли насильника Энтони Хопкинс
+2
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privet100
Ответ Аморалинни
Кто сломал? Продавцы военника? ФСБшники их накрывшие? Или сам Федотов, купивший билет?
Я тебя умоляю... Ну давайте теперь призовём всю КХЛ и РПЛ служить. Ведь в России всё по закону, да? ))
+3
-1
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Ковид 07.10.52
Хотя бы вот такими должны быть армейские спортсмены, а не лицемерить, что цска- армейский клуб, а Большунов - майор....тьфу...
+1
0
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old folk
Ответ Аморалинни
Почему всю?))) Покупали военник только игроки уфы/салавата Многих уже оштрафовали)) Да, все по закону)))
Как интересно. А все остальные служили? Имели отсрочки? На каких основаниях?
И почему до того, как появился риск непродления контракта, вопросов к нему не возникало?
Обожаю эти тычки в закон в стране, где власть сама его каждый день нарушает
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Nikolay_exp
Сломали жизнь человеку и спортивную карьеру и радуются
+2
-2
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Olga.t
Ответ Амфитрион
Спасибо хоть в хоккей дают играть.
Но никуда уже Ивана не отпустят, будут упиваться своей властью над человеком, который им чем-то не угодил.
Очень хочу, чтобы Ваня смог выстоять и выиграть в этой истории.
+3
-3
0
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Alex Redskin
Ответ Амфитрион
Спасибо хоть в хоккей дают играть.
Рабское мышление? Благодарить за то что опустили ниже плинтуса
0
0
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Олег Акимов
Ответ Кеша
Ну вот пожалуйста то , о чем я писал . Федотов служит в спортивной роте. Конечно, не дома, но личного времени много. Другого быть не могло . Немного строевой , остальное спорт. Такие , как Федотов все в спортроте.
Вот только если посмотреть заявку команды, там все даже без разряда по хоккею.
0
0
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Аморалинни
Ответ privet100
А толку от этого? Он в НХЛ должен играть, а не в грёбаной спортроте. Сломали парню карьеру, черти.
Кто сломал? Продавцы военника? ФСБшники их накрывшие? Или сам Федотов, купивший билет?
+2
-2
0
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old folk
Ответ Кеша
Ну вот пожалуйста то , о чем я писал . Федотов служит в спортивной роте. Конечно, не дома, но личного времени много. Другого быть не могло . Немного строевой , остальное спорт. Такие , как Федотов все в спортроте.
Срочная служба - это рабство, неважно, в спортроте или где-то ещё.
Особенно когда её используют в форме репрессии
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Удар Кержакова
Ответ privet100
Я тебя умоляю... Ну давайте теперь призовём всю КХЛ и РПЛ служить. Ведь в России всё по закону, да? ))
То что все живут не по закону не значит, что Федотов так должен. Сделали прецедент, теперь спортсмены будут умнее.
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Аморалинни
Ответ old folk
Как интересно. А все остальные служили? Имели отсрочки? На каких основаниях? И почему до того, как появился риск непродления контракта, вопросов к нему не возникало? Обожаю эти тычки в закон в стране, где власть сама его каждый день нарушает
Как интересно) Почему его повязали спустя два месяца после подписания контракта с ФФ?))
Два месяца он гулял по России и мог спокойно уехать в США
Но лучше придумать историю про злобный ЦСКА.
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