Дер-Аргучинцев хочет получать 45 млн рублей, «Торпедо» предлагает 25 млн (Алексей Шевченко)
Семен Дер-Аргучинцев хочет получать 45 млн рублей, «Торпедо» предлагает 25 млн.
Об этом сообщил Алексей Шевченко.
«Наш дорогой Семен Дер-Аргучинцев готов вернуться в Россию. Права у «Торпедо», но неожиданно они предлагают унизительно маленькие деньги (25).
Логика Гафурова понятна. Он банкует. Но это ниже рынка для праворукого центра. Требования Дер-Аргучинцева не кошмарны. Он хочет 45 и это не наглость.
Но стороны не идут друг к другу на переговорах. Обмен и продажа не рассматриваются. У Дер-Аргучинцева два варианта: согласиться или уехать в Америку. Тупик. Очень хочется, чтобы Дер-Аргучинцев вернулся в КХЛ», – написал журналист «Спорт-Экспресса».
В нынешнем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто». В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.
Форвард ранее выступал за Торпедо. В сезоне-2020/21 Дер-Аргучинцев сыграл 17 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков.
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