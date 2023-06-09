Дер-Аргучинцев хочет получать 45 млн рублей, «Торпедо» предлагает 25 млн (Алексей Шевченко)

Семен Дер-Аргучинцев хочет получать 45 млн рублей, «Торпедо» предлагает 25 млн.

Об этом сообщил .

«Наш дорогой готов вернуться в Россию. Права у « », но неожиданно они предлагают унизительно маленькие деньги (25).

Логика Гафурова понятна. Он банкует. Но это ниже рынка для праворукого центра. Требования Дер-Аргучинцева не кошмарны. Он хочет 45 и это не наглость.

Но стороны не идут друг к другу на переговорах. Обмен и продажа не рассматриваются. У Дер-Аргучинцева два варианта: согласиться или уехать в Америку. Тупик. Очень хочется, чтобы Дер-Аргучинцев вернулся в », – написал журналист «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто». В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.

Форвард ранее выступал за Торпедо. В сезоне-2020/21 Дер-Аргучинцев сыграл 17 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков.