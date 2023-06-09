Дер-Аргучинцев хочет получать 45 млн рублей, «Торпедо» предлагает 25 млн (Алексей Шевченко)

Теги Торпедо возможные переходы Торонто КХЛ Алексей Шевченко деньги Семен Дер-Аргучинцев Максим Гафуров Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев хочет получать 45 млн рублей, «Торпедо» предлагает 25 млн.

Об этом сообщил Алексей Шевченко.

«Наш дорогой Семен Дер-Аргучинцев готов вернуться в Россию. Права у «Торпедо», но неожиданно они предлагают унизительно маленькие деньги (25).

Логика Гафурова понятна. Он банкует. Но это ниже рынка для праворукого центра. Требования Дер-Аргучинцева не кошмарны. Он хочет 45 и это не наглость.

Но стороны не идут друг к другу на переговорах. Обмен и продажа не рассматриваются. У Дер-Аргучинцева два варианта: согласиться или уехать в Америку. Тупик. Очень хочется, чтобы Дер-Аргучинцев вернулся в КХЛ», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто». В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.

Форвард ранее выступал за Торпедо. В сезоне-2020/21 Дер-Аргучинцев сыграл 17 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков.

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8 комментариев

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Stanc_P
25 млн это достойное предложение для первого сезона. Если сильно проведет его, получит в 2 раза больше. В Торпедо в прошлом году игроки приходили на более скромные суммы, выстрелили и получили новые контракты с увеличением
+7
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Maluma Amulam
Много хочет
+3
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Михаил Пряхин
Много. Гафуров разберётся.
+1
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Матроскин52
Семен перешел к новому агенту… А Шуми Бабаев известный переговорщик…. Но и позицию Торпедо надо уважать…25 плюс бонусы за результаты - нормальное предложение… либо АХЛ… Ждемс… до начала сезона время есть…
+1
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+1
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Ыжык
В ска ему дадут 45
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The next One
Может Курьянов под суетиться и сделает оффершит.
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Dundee
Ну сходу 45, это риск. На эти деньги пока не наиграл ещё, если объективно. Если 25 унизительно, то менять агента
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Booligan
Ответ Матроскин52
Семен перешел к новому агенту… А Шуми Бабаев известный переговорщик…. Но и позицию Торпедо надо уважать…25 плюс бонусы за результаты - нормальное предложение… либо АХЛ… Ждемс… до начала сезона время есть…
Зачем они все идут к Бабаеву? Это же в долгосрочной перспективе испорченная карьера
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