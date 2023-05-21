Юрзинов о сезоне КХЛ: «Почувствовал свежее дыхание. Большая группа команд поверила в свою молодежь и обеспечила ей шансы для развития»

Теги Ак Барс ЦСКА Локомотив СКА Амур Торпедо Зинэтула Билялетдинов Вадим Епанчинцев Владимир Юрзинов Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Степан Никулин Никита Гребенкин Богдан Конюшков Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что клубы КХЛ стали больше доверять молодежи.

– В Подмосковье прошла церемония закрытия  сезона КХЛ, были названы лауреаты хоккейного года. Главный итог сезона лично для вас?

– В этом сезоне КХЛ почувствовал свежее дыхание. Прежде всего это связано с тем, что большая группа команд поверила в свою молодежь и обеспечила ей шансы для развития. Надо отдать должное молодым – они это доверие оправдали.

Много хороших слов – и все по делу – были сказаны, например, о «Торпедо» и Игоре Ларионове. Ведущий защитник команды Конюшков претендовал на приз лучшего новичка КХЛ, но рядом с ним в «Торпедо» – еще группа интересных дебютантов.

Причем Конюшков, даже лидируя в клубе, трофей не получил, поскольку еще ярче провел сезон форвард «Амура» Гребенкин. В Хабаровске тоже была смелая тренерская работа с молодежью – в исполнении Вадима Епанчинцева. Гребенкин должен разделить с тренером свой приз.

Назвал два клуба, поверивших в молодых, но на самом деле их было раза в два-три больше. 

– Кто еще?

– Посмотрите, сколько молодежи оказалось в «Ак Барсе», который благодаря мудрому руководству Зинэтулы Билялетдинова дошел до финала плей-офф и был в шаге от главного трофея. История Билялетдинова говорит о том, что советская тренерская школа по-прежнему лидирующая. Чемпион КХЛ Сергей Федоров, воспитанный именно советской школой, и его ЦСКА это тоже доказали.

Шаг вперед сделал СКА. Выиграть за явным преимуществом регулярный марафон из 68 матчей – это большой успех. Без правильной предсезонной работы и без формирования костяка из молодых, перспективных хоккеистов он был бы невозможным.

Еще назову «Локомотив». Да, была критика стиля игры этой команды, в традициях нашей страны – более атакующий хоккей. Но Ярославль вновь открыл нам таланты – например, форварда Никулина, который тоже боролся за приз лучшего новичка, – сказал бывший тренер сборной СССР.

9 комментариев

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Bud Hockey Best
не дать конюшкову приз лучшему новичку это преступление и знак всем молодым защитникам как еще надо играть в 19 лет, под давлением в 1 паре кхл на большинстве и меньшинстве чтоб вас заметили! создается впечатление что торпедо умышлено обошли наградами в этом сезоне, смазав то что произошло в НН в этом сезоне, не факт что такое еще когда то произайдет в кхл, можно закрыть глаза на то что Ларионова не признали лучшим тренером все таки много кто проявил себя в этом году, но могли бы отметить торпедку и парня позорище!
+15
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Sever12
Ответ Bud Hockey Best
не дать конюшкову приз лучшему новичку это преступление и знак всем молодым защитникам как еще надо играть в 19 лет, под давлением в 1 паре кхл на большинстве и меньшинстве чтоб вас заметили! создается впечатление что торпедо умышлено обошли наградами в этом сезоне, смазав то что произошло в НН в этом сезоне, не факт что такое еще когда то произайдет в кхл, можно закрыть глаза на то что Ларионова не признали лучшим тренером все таки много кто проявил себя в этом году, но могли бы отметить торпедку и парня позорище!
Это всё из-за высказываний Ларионова, он практически по всем позициям не согласен не с ФХР не с КХЛ, а с не согласными в нашей стране борятся очень изящным способом.
+11
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+11
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Кеша
Ответ Sever12
Это всё из-за высказываний Ларионова, он практически по всем позициям не согласен не с ФХР не с КХЛ, а с не согласными в нашей стране борятся очень изящным способом.
Вы правы. Это не изящество, скорее это хамство .
+6
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Кеша
Можно было учредить еще несколько призов и отметить Торпедо и Адмирал.
+3
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Bud Hockey Best
Ответ Кеша
Можно было учредить еще несколько призов и отметить Торпедо и Адмирал.
согласен
+3
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Кино Музыка
Ставка на своих игроков сработала. Это радует.
+1
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владимир локотко
Ответ Bud Hockey Best
не дать конюшкову приз лучшему новичку это преступление и знак всем молодым защитникам как еще надо играть в 19 лет, под давлением в 1 паре кхл на большинстве и меньшинстве чтоб вас заметили! создается впечатление что торпедо умышлено обошли наградами в этом сезоне, смазав то что произошло в НН в этом сезоне, не факт что такое еще когда то произайдет в кхл, можно закрыть глаза на то что Ларионова не признали лучшим тренером все таки много кто проявил себя в этом году, но могли бы отметить торпедку и парня позорище!
к сожедению, в россии , светлые пятна никогда не видят.
+2
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tr0f
Ответ Bud Hockey Best
не дать конюшкову приз лучшему новичку это преступление и знак всем молодым защитникам как еще надо играть в 19 лет, под давлением в 1 паре кхл на большинстве и меньшинстве чтоб вас заметили! создается впечатление что торпедо умышлено обошли наградами в этом сезоне, смазав то что произошло в НН в этом сезоне, не факт что такое еще когда то произайдет в кхл, можно закрыть глаза на то что Ларионова не признали лучшим тренером все таки много кто проявил себя в этом году, но могли бы отметить торпедку и парня позорище!
Да тут весь выбор странным был

Под конец чемпионата и во время плей-офф сам КХЛ вел множество статей и статистики умной по нескольким игроки - Конюшков, Никулин, Лихачёв - того же Гребёнкина, при всём уважении, не упоминали.
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