Юрзинов о сезоне КХЛ: «Почувствовал свежее дыхание. Большая группа команд поверила в свою молодежь и обеспечила ей шансы для развития»

Владимир Юрзинов считает, что клубы КХЛ стали больше доверять молодежи.

– В Подмосковье прошла церемония закрытия сезона КХЛ, были названы лауреаты хоккейного года. Главный итог сезона лично для вас?

– В этом сезоне КХЛ почувствовал свежее дыхание. Прежде всего это связано с тем, что большая группа команд поверила в свою молодежь и обеспечила ей шансы для развития. Надо отдать должное молодым – они это доверие оправдали.

Много хороших слов – и все по делу – были сказаны, например, о « » и . Ведущий защитник команды Конюшков претендовал на приз лучшего новичка КХЛ, но рядом с ним в «Торпедо» – еще группа интересных дебютантов.

Причем Конюшков, даже лидируя в клубе, трофей не получил, поскольку еще ярче провел сезон форвард « » . В Хабаровске тоже была смелая тренерская работа с молодежью – в исполнении . Гребенкин должен разделить с тренером свой приз.

Назвал два клуба, поверивших в молодых, но на самом деле их было раза в два-три больше.

– Кто еще?

– Посмотрите, сколько молодежи оказалось в «Ак Барсе», который благодаря мудрому руководству Зинэтулы Билялетдинова дошел до финала плей-офф и был в шаге от главного трофея. История Билялетдинова говорит о том, что советская тренерская школа по-прежнему лидирующая. Чемпион КХЛ Сергей Федоров, воспитанный именно советской школой, и его ЦСКА это тоже доказали.

Шаг вперед сделал СКА. Выиграть за явным преимуществом регулярный марафон из 68 матчей – это большой успех. Без правильной предсезонной работы и без формирования костяка из молодых, перспективных хоккеистов он был бы невозможным.

Еще назову «Локомотив». Да, была критика стиля игры этой команды, в традициях нашей страны – более атакующий хоккей. Но Ярославль вновь открыл нам таланты – например, форварда Никулина, который тоже боролся за приз лучшего новичка, – сказал бывший тренер сборной СССР.