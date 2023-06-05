Вайсфельд о том, кто способен на прогресс из молодых в КХЛ: «Интересно понаблюдать за Конюшковым, Атанасовым – за компанией в «Торпедо». Интересно посмотреть за Мичковым»

Теги Торпедо Леонид Вайсфельд КХЛ Матвей Мичков Богдан Конюшков Василий Атанасов Хоккей

Леонид Вайсфельд дал комментарий о способных на прогресс молодых игроках в КХЛ.

– Кто из молодых российских игроков способен на существенный прогресс в следующем сезоне КХЛ?

– Думаю, будет интересно понаблюдать за Конюшковым, за Атанасовым.

Вот за этими нижегородскими ребятами, за всей этой компанией. У них там большая группа. Другой вопрос, будут ли они все в основном составе.

– Кто еще?

– Сложно сказать, потому что могут подтянуть какого-нибудь молодого из МХЛ, и он сразу начнет прогрессировать.

Наверное, еще интересно посмотреть за Мичковым.

Игроков много. Но никто не знает, кто и как будет развиваться, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

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