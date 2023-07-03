Майоров подтвердил, что Жамнов покинет сборную России: «Определимся с новым главным тренером не раньше начала сезона»

Борис Майоров рассказал, когда ФХР определится с именем нового главного тренера сборной.

Срок действия контракта со сборной России истек 30 июня. Сообщалось, что ФХР не собирается предлагать ему новое соглашение.

«Если мне не изменят память, то у Жамнова закончился контракт со сборной в мае. На данный момент в связи с отсутствием международных матчей тренерский совет делает паузу, чтобы определиться с кандидатурами в национальную команду. Но контракт у Жамнова закончился и продлевать его не будем.

Мы определимся с новым главным тренером сборной России не раньше начала сезона. Пока берём паузу, нет смысла торопиться», – сказал председатель тренерского совета ФХР.