Майоров подтвердил, что Жамнов покинет сборную России: «Определимся с новым главным тренером не раньше начала сезона»
Борис Майоров рассказал, когда ФХР определится с именем нового главного тренера сборной.
Срок действия контракта Алексея Жамнова со сборной России истек 30 июня. Сообщалось, что ФХР не собирается предлагать ему новое соглашение.
«Если мне не изменят память, то у Жамнова закончился контракт со сборной в мае. На данный момент в связи с отсутствием международных матчей тренерский совет делает паузу, чтобы определиться с кандидатурами в национальную команду. Но контракт у Жамнова закончился и продлевать его не будем.
Мы определимся с новым главным тренером сборной России не раньше начала сезона. Пока берём паузу, нет смысла торопиться», – сказал председатель тренерского совета ФХР.
(на самом деле к сожалению нет)
Роман Борисович.
Главное , чтобы совмещения не было)