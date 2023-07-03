Майоров подтвердил, что Жамнов покинет сборную России: «Определимся с новым главным тренером не раньше начала сезона»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Борис Майоров КХЛ Хоккей

Борис Майоров рассказал, когда ФХР определится с именем нового главного тренера сборной.

Срок действия контракта Алексея Жамнова со сборной России истек 30 июня. Сообщалось, что ФХР не собирается предлагать ему новое соглашение. 

«Если мне не изменят память, то у Жамнова закончился контракт со сборной в мае. На данный момент в связи с отсутствием международных матчей тренерский совет делает паузу, чтобы определиться с кандидатурами в национальную команду. Но контракт у Жамнова закончился и продлевать его не будем.

Мы определимся с новым главным тренером сборной России не раньше начала сезона. Пока берём паузу, нет смысла торопиться», – сказал председатель тренерского совета ФХР. 

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7 комментариев

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Диандерталец
А я знаю! А я знаю!
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Nikolay_exp
Интересно кто же это будет, интрига интриг, вариантов куча
(на самом деле к сожалению нет)
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Satvaldino
Помимо Ротенберга смущает то, что подобные решения выносит Майоров (безусловная легенда), которому 85 лет. Почитал его интервью: нхл не смотрю - не русское, а разве соперничество только между русскими? Занимая подобную должность, должна быть экспертная оценка и понимание того, куда стремится хоккей.
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EatMyBrain
хеллоу Нико, итс РОМАН, летс гоу боулинг (с)
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Тихий летун
Да понятно.
Роман Борисович.
Главное , чтобы совмещения не было)
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Кавабунга Шреддоголовый
И тут повисло такое напряжение в воздухе от того, кто же станет главным тренером. Печально, что тренеров назначают вот такие вот 85-летние персонажи, хоть и великие, которые ничего не смотрят и кроме Россия-Канада ничего не видят
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Волька-ибн-Алёша
симонян от хоккея
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