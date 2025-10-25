СКА подпишет контракт с Савиковым на 3 года (Metaratings)
СКА подпишет трехлетний контракт с защитником Егором Савиковым.
Об этом сообщает Metaratings.
Агентство Winners ранее сообщило, что переговоры СКА и «Спартака» об обмене прав на Егора Савикова находятся на завершающем этапе.
22-летний защитник является ограниченно свободным агентом без действующего контракта. В прошлом сезоне он провел 49 матчей за «Спартак» и набрал 16 (2+14) очков при полезности «плюс 12».
«Спартак» получит права на Хуснутдинова и денежную компенсацию в рамках обмена прав на Савикова в СКА (Metaratings)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости