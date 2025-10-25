1

СКА подпишет контракт с Савиковым на 3 года (Metaratings)

СКА подпишет трехлетний контракт с защитником Егором Савиковым.

Об этом сообщает Metaratings.

Агентство Winners ранее сообщило, что переговоры СКА и «Спартака» об обмене прав на Егора Савикова находятся на завершающем этапе.

22-летний защитник является ограниченно свободным агентом без действующего контракта. В прошлом сезоне он провел 49 матчей за «Спартак» и набрал 16 (2+14) очков при полезности «плюс 12».

«Спартак» получит права на Хуснутдинова и денежную компенсацию в рамках обмена прав на Савикова в СКА (Metaratings)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoЕгор Савиков
logoКХЛ
logoСпартак
logoСКА
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» получит права на Хуснутдинова и денежную компенсацию в рамках обмена прав на Савикова в СКА (Metaratings)
вчера, 21:56
Переговоры СКА и «Спартака» об обмене прав на Савикова находятся на завершающем этапе
вчера, 20:02
Агент Савикова: «Сами ждем новостей о будущем Егора. Надеемся на положительный исход, но пока ситуация осталась прежней»
20 октября, 17:14
Главные новости
НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Бостона», «Флорида» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Даллас» – с «Каролиной», «Филадельфия» победила «Айлендерс»
52 минуты назадLive
Черкас об игре Короткого: «Стоит отдать должное прошлому руководству СКА, которое дало раскрыться не только Демидову, но и Матвею. Он и в прошлом сезоне отличался результативностью»
9 минут назад
Илона Корстин: «Овечкин – живая легенда. Он достойно представляет Россию за рубежом. Мы им гордимся и желаем дальнейших успехов, побед, главное – здоровья»
50 минут назад
Мичков забил победный буллит и сделал передачу в матче с «Айлендерс». У форварда «Филадельфии» 1+2 в 8 играх сезона
сегодня, 19:38Видео
Хмелевски о том, хочет ли увидеть «Салават» в плей-офф: «Мне уже без разницы, я там не играю. Если думать буду о них, не смогу нормально играть в «Ак Барсе». Надо перевернуть страницу»
сегодня, 19:28
КХЛ о хите Гуски против Сафонова: «Тащит, дерется, хитует – универсальный вратарь». Голкипер «Адмирала» получил 2 минуты штрафа по итогам эпизода
сегодня, 19:08Видео
Цыплаков забил 1-й гол в сезоне – в матче против «Филадельфии»
сегодня, 18:54Видео
Зислис о новом агенте Костина: «Зная о его прекрасных отношениях с менеджментом «Авангарда», почти не остается сомнений, что в ближайшее время форвард подпишет контракт с омской командой»
сегодня, 18:31
Хмелевски о возвращении Ремпала в «Салават»: «Красавчик, он очень хороший хоккеист. Для меня было большим удовольствием с ним играть. Он поможет клубу, у них сейчас трудное время»
сегодня, 18:16
Игорь Ларионов – представляете старшего или младшего? Тест про хоккейные династии
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Отец Илона Маска о помещении матча «Ак Барса»: «Люблю хоккей уже лет 50, в Казани мне очень понравилось, арена просто потрясающая»
3 минуты назад
Хмелевски про гол Миллера: «Он действовал как Бобби Орр! Всегда говорил Митчу, что он один из лучших защитников, с кем я играл»
17 минут назад
Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» играет хорошо, интересно. В большинстве здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не все получается, но видно, что работа идет в правильном направлении»
сегодня, 19:58
Отец Илона Маска: «Без России Олимпийские игры бессмысленны»
сегодня, 19:53
Гатиятулин о Миллере: «Митчелл усвоил уроки, показывает это своей игрой. Важно, чтобы мы делали то, о чем договаривались – в первую очередь командные действия, а уже потом бонусы»
сегодня, 18:42
Хэтэуэй и Мэйфилд подрались в матче «Филадельфии» и «Айлендерс»
сегодня, 17:57Видео
Гатиятулин о дубле Хмелевски: «О мастерстве Саши и его броске знает вся лига. Мы разговаривали с ним, что очки и голы – вопрос времени, потому что было много штанг и перекладин»
сегодня, 17:39
Миллер о победной серии «Ак Барса»: «Вся команда хорошо играет. Фокусируемся на тренерской установке, действуем по ней»
сегодня, 17:25
Фаизов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Эмоции только положительные. В конце встречи косякнул, удалился, но потом исправился. Главное, что выиграли»
сегодня, 16:14
Верба об 1:8 от СКА: «В раздевалке был мужской разговор. Обсудили моменты, которые можем исправить. Высказали негативные мысли, покопались в себе»
сегодня, 15:52