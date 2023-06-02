Ротенберг о серии с Беларусью: «Мы доказали работой и делом, что сборная России – номер один по всем показателям. Мы бились с сильнейшим соперником после тяжелейшего сезона»

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Роман Ротенберг рассказал о значимости серии игр сборной «России 25» с Беларусью.

Сборная «России 25» под руководством Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

– «Россия 25» – неожиданный ход. Это в основном команда СКА. Главный тренер СКА, штаб СКА – а выступили хорошо. Собрали аудиторию, что-то около 15 млн просматривало эти матчи, да? Белорусы сражались, но вы, хоть и немножко, но все обыграли их. Какова польза этих игр и перспектива этой команды?

– Во-первых, надо поблагодарить ребят, которые приехали в сборную после такого тяжелого сезона. Мы сыграли в этом сезоне, с учетом сборной, 104 игры. И большинство игр мы выиграли. мы выиграли 60 игр в СКА – это лучший показатель среди всех команд КХЛ, у ЦСКА – 59 победных игр.

Ребята приехали в сборную. Потом туда приехали ребята из других клубов, которые подходят под систему сборной России, систему, по которой мы играем.

Это было тяжелейшее турне, потому что мы перемещались, летали, не спали, играли два дня подряд. Сборная Белоруссии имела два состава, вводили постоянно свежих игроков. Они до этого дольше отдыхали, потому что мы играли в финале конференции.

И мы с ними сыграли тяжелейший первый раунд плей-офф – со сборной Белоруссии, усиленной канадцами (речь о первом раунде Кубка Гагарина и матчах СКА с минским «Динамо» – Sports.ru). Там был и канадский тренер Вудкрофт. И эта же сборная выиграла Кубок Первого канала. Это очень серьезная сборная, и мы бились с ней все эти матчи. Плюс мы летали в Казахстан играть со сборной Казахстана. Играли каждый день.

Польза от этих матчей для каждого игрока – колоссальная. И мы очень благодарны болельщикам, которые у телевизионных экранов смотрели. Об этой сборной [«России 25»] сейчас многие говорят. Я даже спрашивал у своих знакомых – все смотрели эти игры. Мне другие ребята-хоккеисты звонят – это было настолько интересно, нужно, чтобы таких игр было больше.

Оно держало в тонусе всех, потому что игры были практически каждый день. Это было очень сложно для нас, но для зрителей это лучше. мы перебили все рейтинги чемпионата мира. И в этих условиях, где мы находимся, мы доказали своей работой, своим делом, что сборная России – это номер один по всем показателям.

И болельщикам огромная благодарность. Всем партнерам нашим. И, конечно, ребятам, которые после такого тяжелейшего сезона и бились с сильнейшим соперником, которого возглавил Дмитрий Квартальнов – один из лучших тренеров у нас в России, был тренером ЦСКА, у которого мы, кстати, выиграли серию с 0:3.

Это было непросто и для тренерского штаба, тяжелейшие матчи. Но когда мы выиграли Кубок Победы в последней игре в Минске – это было замечательно, так завершить сезон с кубком.

В этом сезоне мы выиграли Кубок Континента, а со сборной – Кубок Победы. Единственный для сборной. Кубок Первого канала мы, к сожалению, не выиграли, там был другой тренерский штаб – Алексея Жамнова. Поэтому нам было важно победить белорусов и доказать всем, что на Кубке Первого канала была осечка, недоразумение, – сказал главный тренер «России 25» и СКА в эфире «Радио Зенит» в беседе с Геннадием Орловым.

Роман Ротенберг круто поработал, чтобы турне «России 25» не прошло в тишине. Мы смеялись, но обсуждали его

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45 комментариев

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shahmur
Блаженный
+38
-2
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melmi
Иногда мне кажется что его пламенные речи предназначены для ВВП
Слишком много пафоса, глупости и сумасбродства в них
Как раз для первого лица
+24
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Maksmen1995
🤡Живёт в своей вселенной.
+16
-2
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barsuk611
В американском сериале Сайнфелд есть замечательный персонаж Креймер. Так он там рассказывает друзьям, как начал заниматься карате и преодолел в себе страх оппонента и нашёл внутреннюю Ки и т.д. и т.п. Все восхищаются им, пока за ним не заходит его партнёр по секции, 7 летний пацан. Так и здесь
https://youtu.be/Vpene8VIU8o?t=141
+7
0
+7
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Игорь Новиков
Интересно, когда они с уверенным видом говорят все это, на кого они рассчитывают? Что им поверит кто? Простые люди, любители хоккея? Или это все для главного хоккеиста страны? А то, что смешно - пофиг?
+6
0
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rwo-51
Ответ melmi
Иногда мне кажется что его пламенные речи предназначены для ВВП Слишком много пафоса, глупости и сумасбродства в них Как раз для первого лица
ВВП тоже давно в своём мире живёт. Так это и бывает, когда кругом одни жополизы
+5
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ReWi
Он болен....
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J-12
зайди на состав и возраст беларусов посмотри "тренер"
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Storck Aerfas. 4 Pro
Ответ Антон Александров
Комментарий удален модератором
Ополоумел, реально
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sk0208827
мне иногда начинает казаться что он просто угорает, ну не хочется верить что так фляга свистит у человека)
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Atsuktuvas
Никто кроме нас не смог бы победить в серии, в которой никто бы кроме нас не учавствовал !
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Давай Так
Это рофлы или шиза?
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продавец-пипец
Ответ sk0208827
мне иногда начинает казаться что он просто угорает, ну не хочется верить что так фляга свистит у человека)
А придется поверить!Коль так долго этот рёв больного слышим!!!
+3
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Ivan Juniorovich
Кто вообще спрашивает про это недотурне?
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Сергей Орлов
Врача!
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Фанат Сан-Марино
Если он считает победы 60 на 59 в пользу СКА, то боюсь представить, какое сравнение будет следующим, если ЦСКА будет выиграть больше матчей, Напрмер, СКА круче ЦСКА, потому что они севернее Москвы, а значит в Питере трушный кахей
+2
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Andrew Chepaylo
Откуда у него защитники берутся, кто то ходит по комментам и минусит ещё🤔
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Вечно в бане
Это даже не Третьяк, со своими катками, там хоть простая махровая пропаганда, а у Романа какой-то чистейший концентрированный бред.

Вот читаю я это все, и у меня два варианта: либо Ротенберг реально психически нездоров, либо это высшая степень постиронии.
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bellyashe
да перестаньте уже его спрашивать, пожалуйста!
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Ебздрогыч
- Хорошо, что у нас есть газовый клуб сборной.
- Роман, может вы хотели сказать базовый?
- Нет.
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#31
Ну вот зачем всё это??? Это надо дойти до такого безумства, чтобы до сих пор писать о том, как играли со сборной РБ. Нас не будет на ЧМ и МЧМ 2024, что дальше? Кубок Стенли не привезут в этом году. Хоккей России все больше и больше отваливается от мирового хоккея.
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Олег
Господи дай Ромки прозрения,и чтобы он вылечился от своего недуга...А то если так пойдёт
дальше, нехорошо закончится для него....
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GMF
Шт
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John Juncan
Все по факту. С сильнейшим из одного)) чисто свой мир.
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Кеша
Ротенберг жить не может без упоминания ЦСКА. Все помнит : когда и сколько выиграл у Квартального. Бггг. Хочет быть равным , но уже не судьба. Историю не перепишешь.
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