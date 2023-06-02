Ротенберг о серии с Беларусью: «Мы доказали работой и делом, что сборная России – номер один по всем показателям. Мы бились с сильнейшим соперником после тяжелейшего сезона»

Роман Ротенберг рассказал о значимости серии игр сборной «России 25» с Беларусью.

Сборная «России 25» под руководством Ротенберга провела восемь матчей с командой в рамках турне и одержала шесть побед.

– «Россия 25» – неожиданный ход. Это в основном команда СКА. Главный тренер СКА, штаб СКА – а выступили хорошо. Собрали аудиторию, что-то около 15 млн просматривало эти матчи, да? Белорусы сражались, но вы, хоть и немножко, но все обыграли их. Какова польза этих игр и перспектива этой команды?

– Во-первых, надо поблагодарить ребят, которые приехали в сборную после такого тяжелого сезона. Мы сыграли в этом сезоне, с учетом сборной, 104 игры. И большинство игр мы выиграли. мы выиграли 60 игр в СКА – это лучший показатель среди всех команд , у ЦСКА – 59 победных игр.

Ребята приехали в сборную. Потом туда приехали ребята из других клубов, которые подходят под систему сборной России, систему, по которой мы играем.

Это было тяжелейшее турне, потому что мы перемещались, летали, не спали, играли два дня подряд. Сборная Белоруссии имела два состава, вводили постоянно свежих игроков. Они до этого дольше отдыхали, потому что мы играли в финале конференции.

И мы с ними сыграли тяжелейший первый раунд плей-офф – со сборной Белоруссии, усиленной канадцами (речь о первом раунде Кубка Гагарина и матчах СКА с минским « » – Sports.ru). Там был и канадский тренер . И эта же сборная выиграла Кубок Первого канала. Это очень серьезная сборная, и мы бились с ней все эти матчи. Плюс мы летали в играть со сборной Казахстана. Играли каждый день.

Польза от этих матчей для каждого игрока – колоссальная. И мы очень благодарны болельщикам, которые у телевизионных экранов смотрели. Об этой сборной [«России 25»] сейчас многие говорят. Я даже спрашивал у своих знакомых – все смотрели эти игры. Мне другие ребята-хоккеисты звонят – это было настолько интересно, нужно, чтобы таких игр было больше.

Оно держало в тонусе всех, потому что игры были практически каждый день. Это было очень сложно для нас, но для зрителей это лучше. мы перебили все рейтинги чемпионата мира. И в этих условиях, где мы находимся, мы доказали своей работой, своим делом, что сборная России – это номер один по всем показателям.

И болельщикам огромная благодарность. Всем партнерам нашим. И, конечно, ребятам, которые после такого тяжелейшего сезона и бились с сильнейшим соперником, которого возглавил – один из лучших тренеров у нас в России, был тренером ЦСКА, у которого мы, кстати, выиграли серию с 0:3.

Это было непросто и для тренерского штаба, тяжелейшие матчи. Но когда мы выиграли Кубок Победы в последней игре в Минске – это было замечательно, так завершить сезон с кубком.

В этом сезоне мы выиграли , а со сборной – Кубок Победы. Единственный для сборной. канала мы, к сожалению, не выиграли, там был другой тренерский штаб – . Поэтому нам было важно победить белорусов и доказать всем, что на Кубке Первого канала была осечка, недоразумение, – сказал главный тренер «России 25» и СКА в эфире «Радио Зенит» в беседе с Геннадием Орловым.

Роман Ротенберг круто поработал, чтобы турне «России 25» не прошло в тишине. Мы смеялись, но обсуждали его