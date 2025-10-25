  • Спортс
  Фаизов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Эмоции только положительные. В конце встречи косякнул, удалился, но потом исправился. Главное, что выиграли»
Фаизов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Эмоции только положительные. В конце встречи косякнул, удалился, но потом исправился. Главное, что выиграли»

Артур Фаизов прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (2:1).

– Эмоции только положительные. Рад, что мы победили. Да, в конце встречи косякнул, удалился, но потом исправился. Главное, что выиграли.

– Насколько было приятно поучаствовать в победной шайбе?

– Да, я не стал выезжать, подождал, когда Ефремов откроется. Я отдал передачу ему. Очень рад, что нам получилось забить.

– Насколько помогает влиться в коллектив то, что много молодых игроков в команде?

– В целом без разницы, молодые или опытные. У нас отличный коллектив, все подбадривают и подсказывают, так что все здорово.

– Что можете сказать о разнице между игрой в МХЛ и КХЛ?

– Во взрослом хоккее нужно быть готовым физически, быстро принимать решения.

– Сегодня было много болельщиков «Салавата Юлаева» на трибунах. Как вам их поддержка?

– Они всегда нас поддерживают, их везде слышно. Очень благодарен им, что даже на выезде их слышно, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
