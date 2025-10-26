Ничушкин набрал 6-е очко в сезоне. У форварда «Колорадо» передача, 6 бросков и 2 хита за 23:32 в матче с «Бостоном»

Валерий Ничушкин набрал 6-е очко в сезоне.

Нападающий «Колорадо» сделал передачу в матче НХЛ против «Бостона» (2:3).

Он провел на льду 23:32, нанес 6 бросков в створ ворот, совершил 2 силовых приема и допустил 1 потерю шайбы.

Всего в активе Валерия Ничушкина теперь 6 (4+2) очков в 9 играх сезона-2024/25.