Ничушкин набрал 6-е очко в сезоне. У форварда «Колорадо» передача, 6 бросков и 2 хита за 23:32 в матче с «Бостоном»
Валерий Ничушкин набрал 6-е очко в сезоне.
Нападающий «Колорадо» сделал передачу в матче НХЛ против «Бостона» (2:3).
Он провел на льду 23:32, нанес 6 бросков в створ ворот, совершил 2 силовых приема и допустил 1 потерю шайбы.
Всего в активе Валерия Ничушкина теперь 6 (4+2) очков в 9 играх сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
