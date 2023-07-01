Жамнов обсудит свое будущее в сборной с ФХР: «Встретимся – прокомментируем. Сейчас не будем гадать на кофейной гуще»

Теги Спартак ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Жамнов сообщил, что у него запланирована встреча с ФХР по поводу работы в сборной.

Срок действия контракта специалиста истек 30 июня. Сообщалось, что ФХР не собирается предлагать ему новое соглашение. 

«Предлагала ли ФХР новый контракт? Буду встречаться в течение определенного времени, до этого не хочу ничего комментировать.

Сейчас никакой информации нет. Встретимся – обсудим, тогда и будем комментировать. Сейчас не будем гадать на кофейной гуще», – сказал Жамнов «СЭ».

Жамнов возглавил сборную России в 2021 году. Под его руководством команда стала серебряным призером  Олимпиады-2022 в Пекине. 

Вскоре после завершения олимпийского турнира сборная России была отстранена от международных соревнований.

1 комментарий

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Melnikov1968
У нас достаточно квалифицированных тренеров, чтобы зацикливаться на Жамнове и Ротенберге. Федоров,Никитин,Ларионов, Биллялетдинов.
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