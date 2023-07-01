Алексей Жамнов сообщил, что у него запланирована встреча с ФХР по поводу работы в сборной.

Срок действия контракта специалиста истек 30 июня. Сообщалось, что не собирается предлагать ему новое соглашение.

«Предлагала ли ФХР новый контракт? Буду встречаться в течение определенного времени, до этого не хочу ничего комментировать.

Сейчас никакой информации нет. Встретимся – обсудим, тогда и будем комментировать. Сейчас не будем гадать на кофейной гуще», – сказал « ».

Жамнов возглавил сборную России в 2021 году. Под его руководством команда стала серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине.

Вскоре после завершения олимпийского турнира сборная России была отстранена от международных соревнований.