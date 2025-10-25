Мичков забил победный буллит и сделал передачу в матче с «Айлендерс». У форварда «Филадельфии» 1+2 в 8 играх сезона
Матвей Мичков стал автором победного буллита в матче НХЛ.
20-летний нападающий «Филадельфии» забросил решающий буллит в серии послематчевых бросков против «Айлендерс» (4:3 Б).
В этой игре Матвей Мичков также записал на свой счет одну передачу.
Всего в его активе теперь 3 (1+2) балла в 8 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости