Мичков забил победный буллит и сделал передачу в матче с «Айлендерс». У форварда «Филадельфии» 1+2 в 8 играх сезона

Матвей Мичков стал автором победного буллита в матче НХЛ.

20-летний нападающий «Филадельфии» забросил решающий буллит в серии послематчевых бросков против «Айлендерс » (4:3 Б).

В этой игре Матвей Мичков также записал на свой счет одну передачу.

Всего в его активе теперь 3 (1+2) балла в 8 матчах сезона.