Майоров о запрете флага России на ЧМ в Риге: «ИИХФ одурела от ненависти к России. Не собираюсь следить за чемпионатом – нас там нет, и что смотреть»

Борис Майоров высказался о запрете флага России на ЧМ-2023 в Риге.

Глава оргкомитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Беларуси будут запрещены во время турнира.

«Во-первых, зачем запрещать, если нас там не будет? Это глупость какая-то, дурь полная, которую творит Международная федерация во главе с Тардифом.

Мы же там не играем. Не мы, не белорусы. Это люди уже одурели от ненависти, я имею в виду Международную федерацию хоккея, от ненависти к России. Как бы ей еще насолить!

А с какой стати вдруг российские флаги появятся на чемпионате мира, если мы там не играем. Я абсолютно уверен, что там и ни одного болельщика не будет нашего.

Ну, естественно, им будет неинтересен чемпионат мира без болельщиков, если даже специалисты, на себя ссылаться особенно не буду.

Я в прошлом году за чемпионатом мира не следил, а в этом году тоже не собираюсь. Нас там нет, и что я буду там смотреть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.