Майоров о запрете флага России на ЧМ в Риге: «ИИХФ одурела от ненависти к России. Не собираюсь следить за чемпионатом – нас там нет, и что смотреть»
Борис Майоров высказался о запрете флага России на ЧМ-2023 в Риге.
Глава оргкомитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Беларуси будут запрещены во время турнира.
«Во-первых, зачем запрещать, если нас там не будет? Это глупость какая-то, дурь полная, которую творит Международная федерация во главе с Тардифом.
Мы же там не играем. Не мы, не белорусы. Это люди уже одурели от ненависти, я имею в виду Международную федерацию хоккея, от ненависти к России. Как бы ей еще насолить!
А с какой стати вдруг российские флаги появятся на чемпионате мира, если мы там не играем. Я абсолютно уверен, что там и ни одного болельщика не будет нашего.
Ну, естественно, им будет неинтересен чемпионат мира без болельщиков, если даже специалисты, на себя ссылаться особенно не буду.
Я в прошлом году за чемпионатом мира не следил, а в этом году тоже не собираюсь. Нас там нет, и что я буду там смотреть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
как зачем? на случай провокаций конечно же.
люди кремля (типа агенты) обязательно захотят российским флагом там помахать, чтобы потом по телевизору показать картинку, что там якобы много пророссийски настроенных граждан
то есть от того, что флаг запретят, тебе ни холодно ни жарко должно быть.
так чего же у тебя так бомбит неподецки?)
если конечно дедуля собирается и дальше быть экспертом и входить в тренерские советы, а не просто быть болельщиком и ветераном.
Россия США...
Россия Швеция...
Россия Финляндия...
Россия Чехия...
ГДЕ???