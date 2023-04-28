Майоров о запрете флага России на ЧМ в Риге: «ИИХФ одурела от ненависти к России. Не собираюсь следить за чемпионатом – нас там нет, и что смотреть»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Борис Майоров ЧМ по хоккею Хоккей

Борис Майоров высказался о запрете флага России на ЧМ-2023 в Риге.

Глава оргкомитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Беларуси будут запрещены во время турнира.

«Во-первых, зачем запрещать, если нас там не будет? Это глупость какая-то, дурь полная, которую творит Международная федерация во главе с Тардифом.

Мы же там не играем. Не мы, не белорусы. Это люди уже одурели от ненависти, я имею в виду Международную федерацию хоккея, от ненависти к России. Как бы ей еще насолить! 

А с какой стати вдруг российские флаги появятся на чемпионате мира, если мы там не играем. Я абсолютно уверен, что там и ни одного болельщика не будет нашего.

Ну, естественно, им будет неинтересен чемпионат мира без болельщиков, если даже специалисты, на себя ссылаться особенно не буду.

Я в прошлом году за чемпионатом мира не следил, а в этом году тоже не собираюсь. Нас там нет, и что я буду там смотреть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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8 комментариев

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несахар
"зачем запрещать, если нас там не будет?"

как зачем? на случай провокаций конечно же.
люди кремля (типа агенты) обязательно захотят российским флагом там помахать, чтобы потом по телевизору показать картинку, что там якобы много пророссийски настроенных граждан
+4
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несахар
борис, ты же сам говоришь, что вас там не будет.
то есть от того, что флаг запретят, тебе ни холодно ни жарко должно быть.
так чего же у тебя так бомбит неподецки?)
+4
-4
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несахар
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цэсемьэр
смотреть на самом деле надо, особенно матчи топовых сборных.
если конечно дедуля собирается и дальше быть экспертом и входить в тренерские советы, а не просто быть болельщиком и ветераном.
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sava k
Проблема в том, что хоккей с шайбой на западе придумали.Единственно правильный , с мячом. Так что вы , в какой-то , ,чуждый, нашим ценностям, хоккей играпли. Нужно покаяться.
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andrej shabanov
Ответ несахар
борис, ты же сам говоришь, что вас там не будет. то есть от того, что флаг запретят, тебе ни холодно ни жарко должно быть. так чего же у тебя так бомбит неподецки?)
главное что ВЫ там будете
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Ми Ша
Ответ несахар
Комментарий удален модератором
😂🤣😂
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andrej shabanov
Ответ цэсемьэр
смотреть на самом деле надо, особенно матчи топовых сборных. если конечно дедуля собирается и дальше быть экспертом и входить в тренерские советы, а не просто быть болельщиком и ветераном.
Россия Канада...
Россия США...
Россия Швеция...
Россия Финляндия...
Россия Чехия...

ГДЕ???
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