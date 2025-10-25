Отец Илона Маска: «Без России Олимпийские игры бессмысленны»

Отец Илона Маска высказался об отстранении российских спортсменов.

«Без России Олимпийские игры бессмысленны», – сказал бизнесмен Эррол Маск.

Сегодня он посетил матч FONBET КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом».

Эррол – инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камням и отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут без российских спортсменов в таких видах, как хоккей, лыжные виды спорта, биатлон, керлинг, санный спорт.