Отец Илона Маска: «Без России Олимпийские игры бессмысленны»
Отец Илона Маска высказался об отстранении российских спортсменов.
«Без России Олимпийские игры бессмысленны», – сказал бизнесмен Эррол Маск.
Сегодня он посетил матч FONBET КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом».
Эррол – инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камням и отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут без российских спортсменов в таких видах, как хоккей, лыжные виды спорта, биатлон, керлинг, санный спорт.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
