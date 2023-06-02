Ротенберг о подготовке СКА: «Я изучил методы Тарасова и сэра Алекса Фергюсона. Мы берем лучшее отовсюду»

Теги СКА Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Владислав Третьяк премьер-лига Англия Газпром Алексей Миллер сборная СССР КХЛ Анатолий Тарасов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о работе с методиками Анатолия Тарасова и Алекса Фергюсона.

Главный тренер СКА отметил, что стремится учиться у великих тренеров прошлого. 

«Мы очень хорошо подготовились к сезону. Была серьезная предсезонка. Благодаря «Газпрому» и лично Алексею Миллеру у нас есть возможность проводить очень хорошие сборы, подготовить команду.

Мы на объектах «Газпрома» тренируемся в Сочи. Тренируемся в горах, на месяц ребят забираем. И на земле работаем, на выносливость, в лучших традициях...

Я, кстати, читал книгу сэра Алекса Фергюсона и многие вещи, которые делал «Манчестер Юнайтед» и другие клубы, мы это все изучаем. 

Мы очень серьезно подготовились – и выносливость, и скорость, и сила. Я первый сезон как главный тренер, но провел 10 лет внутри штаба. В это время я учился у разных тренеров, с разными штабами работал. И все лучшее, что я видел, мы берем.

Включая то, что я читал и изучил – и Тарасова методы, и сэра Алекса Фергюсона – мы берем лучшее отовсюду с точки зрения подготовки. 

Тарасов тренировал вообще всех, включая вратарей. Это очень серьезный подход. Он сам тренировал Третьяка, мне Владислав Александрович рассказывал. 

Нам удалось собрать этот пазл воедино, и за счет этой подготовки мы установили рекорды в регулярном чемпионате. Весь сезон шли на этом фундаменте», – сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит» в беседе с Геннадием Орловым.

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62 комментария

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Daishi
Ответ dmitriy1981
Я мемуары космонавта Леонова читал, но сам что-то космонавтом не стал
Вам нужно еще 800 запусков ракетоносителей отсмотреть, минимум! И все получится! %)
+62
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+61
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dmitriy1981
Я мемуары космонавта Леонова читал, но сам что-то космонавтом не стал
+52
0
+52
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Bobby Clarke
Сэр Алекс во время матчей жевачку жевал. Этот лайфхак должен пригодиться.
+29
0
+29
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Rudenzik
А какую хоккейную команду тренировал сэр А. Фергюсон?
+15
0
+15
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Sobachkin
Рома ещё и читать умеет.... а не только матчи смотреть с лавки. Рома выезжает за счёт тренеров рядом, но ... понтоооов
+13
0
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Вадим Абдуллин
Ответ Bobby Clarke
Сэр Алекс во время матчей жевачку жевал. Этот лайфхак должен пригодиться.
еще можно пнуть в раздевалке конек и разбить им бровь какому-нибудь лидеру-красавчику
+10
-1
+9
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Daishi
Ромачка своим очковтирательством и мюнхгаузенщиной, скоро Черную дыру в нашей Солнечной системе протрет.))
+8
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Кеша
Дайте Ротенбергу условный Витязь без денег Газпрома , без Зубова и Лещева и мы Витязь потеряем. Специалист. Без двадцати ассистентов, ты можешь Библиотеку имени Ленина перечитать, а толку не будет. Вы еще методики дзюдоистов в этом комментарии забыли упомянуть. Вы от их подготовки тоже самое лучшее берёте .
+8
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Амфитрион
Ну все думаешь, надоел Роман, повторяется, скучно, ан нет! Новый креатив, современным Петросянам есть у кого поучиться.
+6
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Ебздрогыч
Наибольшее впечатление на меня оказал Тайгер Вудс, я постоянно применяю в работе его методики: ведь у него клюшка, и в хоккее клюшка, добавил Ротенберг
+5
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Мукунку хороший
"Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"(с)
+5
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ftw2002@yandex.ru
Рома, лучше бы ты Зенит тренировал.
+4
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1983kashey
Как же повезло футболу, что Роман избрал для себя хоккей.
+4
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Фанат Сан-Марино
Главное, что Йозе не назвал Сэра Лёшей Фёрджи
+4
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Bartez1986
суперсерия против Манчестер Юнайтед планируется?
+3
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Бамбарбиякиргуда
Ответ dmitriy1981
Я мемуары космонавта Леонова читал, но сам что-то космонавтом не стал
А чё там сложного. Садишься на огромную бочку с бензином:"Махмуд поджигай". И вот он - космос.
+3
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Виталий Мучаев
Ответ Bobby Clarke
Сэр Алекс во время матчей жевачку жевал. Этот лайфхак должен пригодиться.
По этому критерию я уже готов тренировать МЮ))))
+2
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Olga.t
Эта музыка будет вечной...
Ни сна, ни отдыха измученной душе Ротенберга))
+2
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Vladimir Sushko
И не слова о лучших методах Йозе??? Какой неблагодарный...
+2
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максим зайцев
У меня три варианта:
1. Он знатный тролль
2. Он постоянно на препаратах
3. Он реально такой.
Третий вариант самый страшный
+2
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Иван Иванов
А как же Жозе Моуриньо Йозе Марино?😥
+1
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a2wai
Кто-то еще не верит в то, что он метит в тренеры Зенита?
+1
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Аа Еее
этот человек неперестает меня удивлять)))вот одно не могу понять,он это в серьез или просто прикалывается?
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Neyron
Семака подсиживает.Осталось только 800 матчей АПЛ посмотреть и можно Зенит возглавить или совмещать.
+1
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Вячеслав Суворов
Хороший намек. Развалю СКА, возьмусь за "Зенит".
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