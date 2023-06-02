Ротенберг о подготовке СКА: «Я изучил методы Тарасова и сэра Алекса Фергюсона. Мы берем лучшее отовсюду»
Роман Ротенберг рассказал о работе с методиками Анатолия Тарасова и Алекса Фергюсона.
Главный тренер СКА отметил, что стремится учиться у великих тренеров прошлого.
«Мы очень хорошо подготовились к сезону. Была серьезная предсезонка. Благодаря «Газпрому» и лично Алексею Миллеру у нас есть возможность проводить очень хорошие сборы, подготовить команду.
Мы на объектах «Газпрома» тренируемся в Сочи. Тренируемся в горах, на месяц ребят забираем. И на земле работаем, на выносливость, в лучших традициях...
Я, кстати, читал книгу сэра Алекса Фергюсона и многие вещи, которые делал «Манчестер Юнайтед» и другие клубы, мы это все изучаем.
Мы очень серьезно подготовились – и выносливость, и скорость, и сила. Я первый сезон как главный тренер, но провел 10 лет внутри штаба. В это время я учился у разных тренеров, с разными штабами работал. И все лучшее, что я видел, мы берем.
Включая то, что я читал и изучил – и Тарасова методы, и сэра Алекса Фергюсона – мы берем лучшее отовсюду с точки зрения подготовки.
Тарасов тренировал вообще всех, включая вратарей. Это очень серьезный подход. Он сам тренировал Третьяка, мне Владислав Александрович рассказывал.
Нам удалось собрать этот пазл воедино, и за счет этой подготовки мы установили рекорды в регулярном чемпионате. Весь сезон шли на этом фундаменте», – сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит» в беседе с Геннадием Орловым.
Ни сна, ни отдыха измученной душе Ротенберга))
1. Он знатный тролль
2. Он постоянно на препаратах
3. Он реально такой.
Третий вариант самый страшный