Ротенберг поздравил «Зенит» с 98-летием: «Клуб идет от победы к победе. Спасибо «Газпрому» и Миллеру за эту череду успехов. Их поддержка важна для спорта Петербурга»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия болельщики Газпром Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Кубок Харламова Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с 98-летием.

«Рад поздравить наших друзей из петербургского «Зенита» с 98-м днем рождения клуба!

Сине-бело-голубые давно стали одним из символов Ленинграда и Петербурга. В 1944 году, через несколько месяцев после освобождения города из фашистской блокады футболисты «Зенита» завоевали первый трофей в своей истории – выиграли Кубок СССР.

В 1950-60-е годы они регулярно собирали по 100 тысяч болельщиков на стадионе имени Кирова. В 1984-м выиграли золото чемпионата СССР – это знаковое событие для Ленинграда.

В 1999-м сотни тысяч горожан встречали зенитовцев, выигравших Кубок России, а девять лет спустя такую же фантастическую встречу устроили уже команде, которая выиграла Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В новейшей истории «Зенит» идет от победы к победе – чемпионство этого года стало пятым подряд и десятым в общей сложности. За эту череду успехов мы должны сказать спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Их финансовая и организационная поддержка важна для всего петербургского спорта.

СКА равняется на своих друзей из «Зенита» и тоже шаг за шагом строит чемпионскую команду. В нашей комнате трофеев уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка Континента, Кубок Харламова, но, я уверен, все главные успехи и у нас, и у «Зенита» еще впереди!

Пишем историю петербургского спорта вместе!» – написал главный тренер СКА.

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25 комментариев

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sbvinn
Прошла весна, настало лето - спасибо Миллеру за это!
+44
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Кузбасс
Ответ sbvinn
Прошла весна, настало лето - спасибо Миллеру за это!
За вторник, среду и четверг - спасибо, Рома Ротенберг!
За остальные дни недели - главе газпромовских картелей.
+25
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Александр Шашков
Газпром точно помагает
+10
-4
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OldRedWhite
Большой человек …
Что тут ещё сказать ?
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LokoYarik
Целуйте ручки,бояре приехали
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Melnikov1968
"СКА равняется на своих друзей из «Зенита» и тоже шаг за шагом строит чемпионскую команду. В нашей комнате трофеев уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка Континента, Кубок Харламова, но, я уверен, все главные успехи и у нас, и у «Зенита» еще впереди!" (с). Ротенберг, ты Зенит поздравляешь или про успехи СКА рассказываешь? Какой же мерзкий человек.
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Александр Васильев
Спасибо Матушке России, за то что за Уралом Земля богатая недрами
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Mrtg
Ну да, боюсь без газпрома и миллера вряд ли зенит даже в РПЛ играл
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Vatikan
Ответ MAXIMum1
Я боолею за Зенит. И горжусь этим. Благодарен судьбе, что свела меня с Зенитом.
Мои соболезнования. Надо искать врача хорошего
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Pol Belov
На шествии в честь 98 годовщины колонна глубоких стариков несёт плакат: «Спасибо товарищу М. за футбол нашего детства».
К ним подбегает некто в штатском и буквой Z:
— Вы что, издеваетесь? Когда вы были детьми, товарищ М. ещё не родился!
— Вот за это ему и спасибо!
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Burel
всё четко сказал про творцов успеха
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KMR
Местный ПСЖ. Денег влито на 10 чемпионств в год
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Олег
Ротенберг и Миллер это ОПГ в чистом виде.
А во главе, всеми известный ВОВА....
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giallo-verde
Газ добывают в Сибири, а деньгами от продажи газа пользуются в Питере.
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бесдомный понь
Легенда. Человек пересмотрел более 800 матчей НХЛ.
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Pol Belov
Ответ Александр Васильев
Спасибо Матушке России, за то что за Уралом Земля богатая недрами
как бы спасибо богу, вообще-то... а судя по отношению к земле богатой этими недрами, то речь тут надо вести скорее о "злой мачехи", а не "родной матушки"...
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