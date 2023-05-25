Ротенберг поздравил «Зенит» с 98-летием: «Клуб идет от победы к победе. Спасибо «Газпрому» и Миллеру за эту череду успехов. Их поддержка важна для спорта Петербурга»

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с 98-летием.

«Рад поздравить наших друзей из петербургского «Зенита» с 98-м днем рождения клуба!

Сине-бело-голубые давно стали одним из символов Ленинграда и Петербурга. В 1944 году, через несколько месяцев после освобождения города из фашистской блокады футболисты «Зенита» завоевали первый трофей в своей истории – выиграли Кубок СССР.

В 1950-60-е годы они регулярно собирали по 100 тысяч болельщиков на стадионе имени Кирова. В 1984-м выиграли золото чемпионата СССР – это знаковое событие для Ленинграда.

В 1999-м сотни тысяч горожан встречали зенитовцев, выигравших Кубок России, а девять лет спустя такую же фантастическую встречу устроили уже команде, которая выиграла Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В новейшей истории «Зенит» идет от победы к победе – чемпионство этого года стало пятым подряд и десятым в общей сложности. За эту череду успехов мы должны сказать спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Их финансовая и организационная поддержка важна для всего петербургского спорта.

равняется на своих друзей из «Зенита» и тоже шаг за шагом строит чемпионскую команду. В нашей комнате трофеев уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка Континента, , но, я уверен, все главные успехи и у нас, и у «Зенита» еще впереди!

Пишем историю петербургского спорта вместе!» – написал главный тренер СКА.

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