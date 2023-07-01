«Барыс» вернул Паскуале и Старченко, продлил Бояркина и Бекетаева, а также подписал чешского защитника Скленичку
«Барыс» вернул вратаря Эдди Паскуале и форварда Романа Старченко.
Казахстанский клуб КХЛ подписал с 32-летним канадским вратарем соглашение на 2 года, с 37-летним форвардом – на один.
Паскуале выступал за «Барыс» в сезоне-2019/20, а минувший сезон провел в «Металлурге». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Старченко отыграл за клуб из Астаны 14 сезонов (начиная с самого первого для клуба в КХЛ), а прошлый провел в составе «Спартака». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кроме того, «Барыс» продлил контракты с вратарем Никитой Бояркиным и защитником Адилем Бекетаевым (оба получили двусторонние соглашения на 2 года).
24-летний Бояркин в прошлом сезоне сыграл 33 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,72).
25-летний Бекетаев дебютировал в лиге, сыграв 64 матча. Он набрал 21 (3+18) очко при полезности «минус 1», 38 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:33.
Также подписан контракт на один год с экс-защитником «Йокерита» Давидом Скленичкой. Минувший сезон 26-летний чех провел в клубе «Брюнэс».
В 50 играх чемпионата Швеции он набрал 31 (7+24) очка. В 5 играх плей-офф добавил еще 2 результативные передачи.
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