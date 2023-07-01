«Барыс» вернул Паскуале и Старченко, продлил Бояркина и Бекетаева, а также подписал чешского защитника Скленичку

Теги Металлург Мг Спартак переходы чемпионат Швеции Брюнэс Йокерит КХЛ Барыс Роман Старченко Эдди Паскуале Давид Скленичка Sports.ru - Казахстан Никита Бояркин Адиль Бекетаев Хоккей

«Барыс» вернул вратаря Эдди Паскуале и форварда Романа Старченко.

Казахстанский клуб КХЛ подписал с 32-летним канадским вратарем соглашение на 2 года, с 37-летним форвардом – на один. 

Паскуале выступал за «Барыс» в сезоне-2019/20, а минувший сезон провел в «Металлурге». С его статистикой можно ознакомиться здесь

Старченко отыграл за клуб из Астаны 14 сезонов (начиная с самого первого для клуба в КХЛ), а прошлый провел в составе «Спартака». С его статистикой можно ознакомиться здесь

Кроме того, «Барыс» продлил контракты с вратарем Никитой Бояркиным и защитником Адилем Бекетаевым (оба получили двусторонние соглашения на 2 года). 

24-летний Бояркин в прошлом сезоне сыграл 33 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,72). 

25-летний Бекетаев дебютировал в лиге, сыграв 64 матча. Он набрал 21 (3+18) очко при полезности «минус 1», 38 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:33. 

Также подписан контракт на один год с экс-защитником «Йокерита» Давидом Скленичкой. Минувший сезон 26-летний чех провел в клубе «Брюнэс».

В 50 играх чемпионата Швеции он набрал 31 (7+24) очка. В 5 играх плей-офф добавил еще 2 результативные передачи. 

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