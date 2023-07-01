Потайчук о «Спартаке»: «Клуб очень активен, хотя рынок не такой богатый. Приходят игроки, которые явно усилят красно-белых»

Теги Спартак Алексей Жамнов Андрей Потайчук КХЛ Александр Бурмистров Александр Хохлачев Андрей Кареев Михал Чайковски Николай Голдобин Павел Порядин Хоккей

Андрей Потайчук полохительно оценил селекцию «Спартака» в это межсезонье.

«Спартак» этим летом очень активен. И это при том, что рынок не такой богатый. Приходят игроки, которые явно усилят красно-белых.

Хорошо нам знакомый Михал Чайковски. Словак давно играет в КХЛ и ему не нужно время на адаптацию. Он отлично играет в обороне и в атаке. 

Рад за Павла Порядина. Я его в Нижнекамске на руках держал. Каждый год прогрессирует и может стать лидером «Спартака» в свой первый сезон. У него все данные есть. В прошлом году провел свой лучший сезон. Сможет ли он выбить 50 очков? Думаю, да. Атака приличная в «Спартаке»: Голдобин пришел, остался Хохлачев.

Ещё Бурмистров пришел, он тоже может показать свой потенциал. Единственный вопрос возникает к голкиперу. Андрей Кареев не совсем уверено выступал в «Салавате», но, возможно, в «Спартаке» раскроется.

Тренерский штаб сильный. В этом сезоне с Жамновым они будут больше играть в атаку, тем более, что болельщики «Спартака» всегда гонят команду вперед», – сказал бывший тренер СКА и «Спартака».

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