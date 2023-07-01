«Спартак» выменял форварда юниорской сборной России Трофимчука у «Югры»
Нападающий Олег Трофимчук стал игроком «Спартака».
17-летний игрок юниорской сборной России перешел в московский клуб в результате обмена с «Югрой».
В прошлом сезоне Трофимчук набрал 32 (15+17) очка в 50 матчах за «Мамонтов Югры», а также признавался лучшим нападающим недели OLIMPBET Чемпионата МХЛ.
Ранее форвард становился чемпионом финала первенства России с юниорской командой «Югры», а в составе юниорской сборной России участвовал на Кубке Черного моря в Сочи и выигрывал Турнир четырех наций в США.
Всего за два сезона в МХЛ на счету Трофимчука 40 (19+21) баллов в 76 играх.
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