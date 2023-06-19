Голдобин договорился о контракте со «Спартаком» на два года
Николай Голдобин согласовал контракт со «Спартаком».
Нападающий подписал соглашение на два года с красно-белыми, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Спартак» получил права на Николая Голдобина, выменяв хоккеиста у «Металлурга», отдав взамен Данилу Квартальнова.
Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды.
В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.
У Разина вату не по катаеш ..😄 Вот и не договорились с МАГНИТКОЙ.