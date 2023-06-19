Голдобин договорился о контракте со «Спартаком» на два года

Николай Голдобин согласовал контракт со «Спартаком».

Нападающий подписал соглашение на два года с красно-белыми, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

« » получил права на , выменяв хоккеиста у « », отдав взамен Данилу Квартальнова.

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды.

В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.