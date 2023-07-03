Неучев, Новиков, Кисаков и Сардарян примут участие в лагере развития «Баффало»

Четыре российских хоккеиста примут участие в лагере развития «Баффало».

В список попали нападающие , , Стивен Сардарян и защитник .

В прошлом сезоне 20-летний Кисаков провел 48 матчей в АХЛ за «Рочестер» и набрал 8 (6+2) очков. На счету Неучева 57 матчей и 12 (4+8) очков в составе « » в минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сардарян в сезоне-2022/2023 выступал за Университет Нью-Гэмпшира в NCAA и набрал 7 (2+5) очков. Новиков провел 62 матча за « » в прошедшем сезоне КХЛ и набрал 5 (2+3) балла.