Никита Новиков о контракте с «Баффало»: «Я решил стремиться к своей мечте. Такова хоккейная жизнь, приходится делать выбор»
Защитник Никита Новиков высказался о подписании контракта с «Баффало».
19-летний россиянин заключил с «Сэйбрс» 3-летнее соглашение новичка.
«Динамовская семья, хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня!
Огромное спасибо партнерам, персоналу, тренерам, руководству, конечно же, преданным болельщикам, которые были с нами и в горе и в радости, создавая невероятную поддержку и атмосферу на «ВТБ Арене».
Но такова хоккейная жизнь, что приходится делать выбор. Я решил стремиться к своей мечте, попробовать свои силы за океаном. Еще увидимся!» – написал Новиков в соцсети.
Успехов!