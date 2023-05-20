Никита Новиков о контракте с «Баффало»: «Я решил стремиться к своей мечте. Такова хоккейная жизнь, приходится делать выбор»

Защитник Никита Новиков высказался о подписании контракта с «Баффало».

19-летний россиянин заключил с «Сэйбрс» 3-летнее соглашение новичка.

«Динамовская семья, хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня!

Огромное спасибо партнерам, персоналу, тренерам, руководству, конечно же, преданным болельщикам, которые были с нами и в горе и в радости, создавая невероятную поддержку и атмосферу на «ВТБ Арене».

Но такова хоккейная жизнь, что приходится делать выбор. Я решил стремиться к своей мечте, попробовать свои силы за океаном. Еще увидимся!» – написал в соцсети.