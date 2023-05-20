Никита Новиков о контракте с «Баффало»: «Я решил стремиться к своей мечте. Такова хоккейная жизнь, приходится делать выбор»

Теги Баффало НХЛ КХЛ Динамо Никита Новиков Хоккей

Защитник Никита Новиков высказался о подписании контракта с «Баффало».

19-летний россиянин заключил с «Сэйбрс» 3-летнее соглашение новичка.

«Динамовская семья, хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня!

Огромное спасибо партнерам, персоналу, тренерам, руководству, конечно же, преданным болельщикам, которые были с нами и в горе и в радости, создавая невероятную поддержку и атмосферу на «ВТБ Арене».

Но такова хоккейная жизнь, что приходится делать выбор. Я решил стремиться к своей мечте, попробовать свои силы за океаном. Еще увидимся!» – написал Новиков в соцсети.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Молодец и написал все хорошо.

Успехов!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий