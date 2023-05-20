Новиков подписал 3-летний контракт новичка с «Баффало». 19-летний защитник выбран в 6-м раунде драфта-2021

Теги переходы Баффало НХЛ КХЛ Динамо Никита Новиков Хоккей

«Баффало» объявил о подписании защитника Никиты Новикова.

19-летний россиянин заключил с «Сэйбрс» 3-летнее соглашение новичка.

«Баффало» выбрал Новикова под общим 188-м номером в 6-м раунде драфта НХЛ-2021.

Последние два сезона защитник провел в московском «Динамо», отказавшись от продления контракта на два года.

В минувшем сезоне Новиков провел 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 5 (2+3) очков при полезности «минус 3». В 6 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

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19 комментариев

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Валера Синюков
Ответ Иван Буренков
Никогда не понимал таких поездок в Северную Америку-только 1 случай из 100 это основа НХЛ, а в основном АХЛ и возвращение домой, но уже не таким хоккеистом
Один случай из 100 это как?
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Arctic_Baron
Ответ Андрей Королёнок
А чем вам АХЛ не угодил? Точно в заза три выше нашей колхозной лиги.
И мотаться в Хабаровск и Владик не надо. Ездь себе на автобусе и ездь. Да и по деньгам вряд ли сильно теряет по сравнению с контрактом в кхл. Зато если вернуться захочет, то в кхл значительно больше предложат, чем сейчас
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Burmi69
Дай бог хотя бы на уровне вышки играть будет
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Андрей Королёнок
Ответ Иван Буренков
Никогда не понимал таких поездок в Северную Америку-только 1 случай из 100 это основа НХЛ, а в основном АХЛ и возвращение домой, но уже не таким хоккеистом
А чем вам АХЛ не угодил? Точно в заза три выше нашей колхозной лиги.
+10
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Fjordy
Ответ dosatuy
Где в борта размазывают и развития 0 это лучше??? АХЛ отстой. "Сгниет" там парень заживо.
С чего бы это? В Баффало отлично работают с молодежью, конкуренции в защите, особенно в Рочестере сейчас почти нет. С габаритами и катанием Новикова вполне может вырасти толковый защ.
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Алексей Панин
Ответ Иван Буренков
Никогда не понимал таких поездок в Северную Америку-только 1 случай из 100 это основа НХЛ, а в основном АХЛ и возвращение домой, но уже не таким хоккеистом
Так про все сказать можно: зачем вообще заниматься хоккеем, ведь даже в МХЛ попадает 1 из 1000? Зачем открывать бизнес, ведь успехов добиваются немногие?
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progexpNN
У Баффало отличный фарм клуб - Рочестер (играю в финале Конференции). Так что и у Новикова и у Неучева будет шанс. А уж как они его используют будет зависеть только от них.
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msk_mn
Ну очень спорное решение. Мог бы у Кисакова спросить каково там сидеть на скамейке.
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Алексей Панин
Ответ dosatuy
Где в борта размазывают и развития 0 это лучше??? АХЛ отстой. "Сгниет" там парень заживо.
Крис Ли, Азеведо, Майе, Лайпсик, Боченски, Бойд, Даллмен и куча других - все в АХЛ играли
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Валера Синюков
Ответ Андрей Королёнок
Не понятно чем думает руководство? Бойков уйду, Зайцев уйду, Волков под вопросом, кто в защите играть будет?
Откуда инфо на счёт перечисленных, на клубом сайте этого нет, а семь игроков к нам уже пришли.
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Андрей Королёнок
Ответ Валера Синюков
Откуда инфо на счёт перечисленных, на клубом сайте этого нет, а семь игроков к нам уже пришли.
На сайте трансферов давно об этом пишут.
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Валера Синюков
Ответ Андрей Королёнок
На сайте трансферов давно об этом пишут.
Я сегодня заходил на сайт, там ничего про наших защитников нет и у них действующие контракты.
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Андрей Королёнок
Ответ Валера Синюков
Я сегодня заходил на сайт, там ничего про наших защитников нет и у них действующие контракты.
Не знаю, я где то неделю назад читал. Зайцев точно в Амур, по Бойкову и Волкову под вопросом.
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Иван Павлов
Ответ Андрей Королёнок
Не понятно чем думает руководство? Бойков уйду, Зайцев уйду, Волков под вопросом, кто в защите играть будет?
Пыленкова выменяли же. Потери Бойкова и Зайцева не столь значительны.
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