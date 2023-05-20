Новиков подписал 3-летний контракт новичка с «Баффало». 19-летний защитник выбран в 6-м раунде драфта-2021

«Баффало» объявил о подписании защитника Никиты Новикова.

19-летний россиянин заключил с «Сэйбрс» 3-летнее соглашение новичка.

«Баффало» выбрал Новикова под общим 188-м номером в 6-м раунде драфта НХЛ-2021.

Последние два сезона защитник провел в московском « », отказавшись от продления контракта на два года.

В минувшем сезоне Новиков провел 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 5 (2+3) очков при полезности «минус 3». В 6 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.